Reisen nach Scottsdale

Scottsdale liegt direkt an der Grenze zu Phoenix und ist eines der beliebtesten Reiseziele der USA. Preisgekrönten Golfplätze, eine harmonische Mischung aus Architektur und Natur, Relaxen am Pool, Fahrten im Jeep in der Sonoran Desert, Marathon-Shopping-Tour oder eine relaxende Wellness-Behandlung mit alten indianischen Heilmethoden – in Scottsdale ist alles möglich. Die Berge, Flüsse und die üppige, mit Kakteen besetzte Landschaft sind ideal für jede Art von Outdoor Abenteuer. Scottsdale ist auch ein perfekter Ausgangspunkt, um Arizona zu erkunden. Erfahren Sie mehr von unseren USA Reisespezialisten, welche Scottsdale persönlich kennen