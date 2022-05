Phoenix Reisen

Die quirlige Stadt Phoenix steigt in der Beliebtheitsskala der US-Städte immer höher, und das aus gutem Grund. Das grosse kulturelle Angebot und die grosse Dichte an Sehenswürdigkeiten sowie die 300 Sonnentage pro Jahr machen die Stadt im «Valley of the Sun» zu einer beliebten Wohn- und Urlaubsdestination. Auch das reiche geschichtliche Erbe der Stadt und ihrer Umgebung ist ein wichtiger Aspekt jeder Phoenix Reise. Viele prähistorische Stätten, die es sich zu besuchen lohnt, oder auch das «Pueblo Grande Museum» mit dem «Cultural Park» zeugen von einer lebhaften Geschichte, welche noch bis heute nachhallt. Wir kennen die besten Unterkünfte aus eigener Erfahrung, profitieren Sie von unserem Know how und lassen Sie sich von unserem USA Team beraten!