Ferien in Maine

Achtzig Prozent von Maine sind mit Pinienwäldern bedeckt, weshalb der Staat auch den Beinamen «Pine Tree State» trägt. Und die Hauptattraktion von Maine ist tatsächlich die Landschaft und die Natur, welche hier noch wild und ursprünglich ist. Vor allem die farbenfrohe Zeit des Indian Summer ist weltberühmt. Aber auch mehr als 2200 Seen und 5000 Flüsse sowie Berge, Täler, Schluchten und Wälder prägen das natürliche Erscheinungsbild von Maine. Im Süden finden sich wunderbare Sandstrände, im Norden ist die Küste felsig und ungestüm. Über 60 Leuchttürme befinden sich entlang der 5500 Meilen langen Küstenlinie und bieten wunderschöne Fotomotive. Auf und um Mount Desert Island herum finden Sie den atemberaubenden Acadia Nationalpark, den einzigen Nationalpark in den Neuengland Staaten, welchen Sie auf in Ihren Maine Ferien unbedingt besuchen sollten. Unsere Spezialisten helfen Ihnen gerne bei der Planung Ihrer Neuengland Ferien.