St. Petersburg Reisen

Entdecken Sie die schönsten Strände der USA auf einer Reise nach St. Pete und Clearwater. Spazieren Sie beispielsweise entlang der Beach Walk Promenade von Clearwater Beach, welcher erneut als schönster Strand der USA von TripAdvisor ausgezeichnet wurde. Mit dem unerschöpflichen Angebot an Weltklasse Museen, den Championship-Golfplätzen, sowie den grossartigen Einkaufsmöglichkeiten bietet das Gebiet direkt am Golf von Mexiko alles, was das Urlauberherz begehrt. Das Urlaubsjuwel liegt nur 20 Fahrminuten von Tampa, ca. 90 Minuten von Orlando und ungefähr 4 Stunden von Miami entfernt. Somit ist St. Petesburg und Clearwater definitiv einen Abstecher in Ihrer Florida Rundreise wert. Mit seinen vielen Ausflugszielen und Schauplätzen findet man in St. Petersburg und Clearwater ein grosses Angebot an Festen, Musikunterhaltung und Events, sowohl national bekannte wie auch charmante, noch unbekannte Künstler und Ideal gelegen, um die berühmten Themenparks zu besuchen. Unsere USA-Spezialisten stellen Ihnen gerne Ihre individuelle Florida Reise zusammen!