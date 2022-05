Clearwater Beach Reisen

Entdecken Sie die schönsten Strände der USA auf einer Reise nach Clearwater Beach. Spazieren Sie entlang der Beach Walk Promenade, welcher 2018 von TripAdvisor als schönster Strand der USA ausgezeichnet wurde, besuchen Sie weltklasse Museen, spielen Sie eine Runde Golf auf den Championship-Golfplätzen oder geniessen Sie die unzähligen Einkaufsmöglichkeiten. Sie finden hier direkt am Golf von Mexiko alles, was das Urlauberherz begehrt. Zahlreiche unabhängige Kunstgalerien und weltberühmte Museen bieten Gästen die Möglichkeit sich der Kunst hinzugeben. Mit seinen vielen Ausflugszielen und Schauplätzen findet man in Clearwater ein grosses Angebot an Festen, Musikunterhaltung und Events, sowohl national bekannte wie auch charmante, noch unbekannte Künstler. Und für Wasserratten bietet die Region unzählige Möglichkeiten in das erfrischende Nass einzutauchen. Ob Windsurfen, Segeln, Jet Ski fahren, Tauchen oder ganz einfach Baden – das kristallklare Wasser des Golfes von Mexiko lädt zu jeder Jahreszeit zum Geniessen ein. Da es hier etwas ruhiger zu und her geht als in Miami oder Orlando, sind Ferien in Clearwater und Umgebung vor allem für Familien sehr empfehlenswert. Wir kennen die besten Unterkünfte aus eigener Erfahrung, profitieren Sie von unserem Know-how und lassen Sie sich von unserem USA Team beraten!