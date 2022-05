Boston Reisen

Die Metropole Boston an der Ostküste der USA ist eine der ältesten Städte der USA und durch die grosse Zahl von Einwanderern im 19. Jahrhundert in vielerlei Hinsicht sehr europäisch geprägt. Sie bietet viele Attraktionen wie den Freedom Trail, den Boston National Historical Park, diverse spannende Museen und mitreissende Musicals und Shows. Die ungezwungene Lebensart der Bostoner wird Ihnen sogleich ein Gefühl von Heimat geben, und Sie werden sich sofort wie zuhause fühlen. Zudem ist Boston der ideale Ausgangspunkt, um die wunderschöne Natur und Landschaft Neuenglands zu erkunden. Die unglaubliche Farbenpracht des Indian Summer (im Spätherbst) macht jede Boston Reise zu einem unvergesslichen Erlebnis. Unsere USA-Spezialisten kennen die Ostküste wie ihre eigene Westentasche – profitieren Sie von ihrem Know How und lassen Sie sich beraten!