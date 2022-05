Die beste Reisezeit für USA Hochzeitsreisen

Die Reisesaison, die Region in den Vereinigten Staaten, die Sie während Ihrer USA Hochzeitsreise besuchen möchten, das Budget, die Länge Ihrer Hochzeitsreise, Hotelwünsche – all dies sind wichtige Punkte für die Organisation Ihrer USA-Reise und der Flitterwochen. Mit der langfristigen Planung Ihrer Vermählung in den USA und den anschliessenden Flitterwochen stellen Sie sicher, dass Sie an Ihrem Wunschort und -datum getraut werden und Ihr absolutes Lieblingshotel oder das romantische Resort, von dem Sie schon lange träumen, auch verfügbar ist.

Heiraten in Amerika

Wer in den USA den Bund fürs Leben schliessen möchte, muss weder US-Bürger sein noch in den Vereinigten Staaten leben. Heiratswillige Paare müssen sich lediglich von amerikanischen Behörden eine Heiratserlaubnis einholen, die dazu dient, die Möglichkeit von Mehr-Ehen auszuschliessen. Trauungen werden in den USA entweder von einer staatlich befugten Person wie einem Notar oder Pfarrer oder von einem Standesbeamten durchgeführt. Mindestens ein Trauzeuge muss bei der Vermählung anwesend sein. Durch Ihre Eheschliessung in den USA erwerben Sie eine Heiratsbescheinigung. Diese wird Ihnen mit der offiziellen Eheanerkennung (‘Apostille’; eine Beglaubigungsform im internationalen Urkundenverkehr) aus Amerika direkt nach Europa zugestellt. Da diese beiden Dokumente in Englisch abgefasst sind, benötigen Sie in Ihrem Heimatland eine notariell beglaubigte Übersetzung davon. Eine Eheschliessung in den USA ist rechtlich gültig und wird in der Schweiz, Deutschland und Österreich grundsätzlich anerkannt. Erkundigen Sie sich aber dennoch bei den zuständigen Behörden in Ihrem Heimatland bezüglich der Gültigkeit einer in Amerika geschlossenen Ehe, da zusätzliche Erfordernisse gelten könnten.

Wir organisieren Ihre Hochzeit überall in den USA

Unabhängig davon, ob Sie von einer entspannten Hochzeit an einem Strand auf der hawaiianischen Insel Lanai, einer Drive-In Hochzeit in Las Vegas oder ein kleinen, intimen Feier auf den Florida Keys träumen, wir sind die erfahrenen USA-Spezialisten an Ihrer Seite. Wo immer Sie in den USA heiraten möchten, wir helfen Ihnen, dass Ihr wichtigster Tag zum unvergesslichen Erlebnis wird. Zusammen mit unseren lokalen Partnern und Agenturen in ganz Nordamerika nehmen wir Ihnen den möglichen Stress ab, der mit dem Organisieren einer Hochzeit einhergehen kann. Lassen Sie sich von unseren USA-Spezialisten beraten und freuen Sie sich auf eine wundervolle und unvergessliche Hochzeit.