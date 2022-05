Hawaii Schiffsreisen

Hawaii Kreuzfahrt

Schiffsreisen durch die Inselwelten Hawaiis vom Spezialisten

Wenn Sie mit dem Schiff unterwegs sind, lernen Sie Ihr Reiseziel auf eine besonders entspannte Art kennen. Auf einer Kreuzfahrt sind Sie mobil, geniessen Komfort und vertraute Hotelstandards und als Bonus wachen Sie jeden Tag an einem neuen Ort auf. Die Höhepunkte der verschiedenen Inseln kommen auf einer Kreuzfahrt quasi zu Ihnen. Wer in seinen Ferien möglichst viel von den Inseln Hawaiis entdecken möchte, sollte eine achttägige Kreuzfahrt planen. Diese Schiffsreise an Bord der «Pride of America» ist die einzige Kreuzfahrt, die ganzjährig vier der schönsten Inseln auf Hawaii anfährt. Auf dieser Hawaii Schiffsreise durch die Inselgruppe tauchen Sie in die facettenreiche polynesische Kultur ein, entdecken spektakuläre Landschaften und geniessen die hervorragende Küche des Inselstaates. Jeden Tag erkunden Sie neue Ziele, sei es Kauai mit seiner üppigen Vegetation, die atemberaubenden Vulkane auf ‘Big Island’, Waikiki Beach auf Oahu oder weltbekannte Strände auf Maui. Wenn Sie kleinere Gruppen und Schiffe vorziehen, können Sie auf einer Yacht-Kreuzfahrt von der kleinen Insel Molokai loslegen. Auf dieser Route entdecken Sie auch den Zauber von Lanai, Maui und der grössten Insel, Hawaii sowie die marine Wunderwelt des Pazifischen Ozeans, der sich zwischen den Inseln in unendlichem Blau ausdehnt. Zu diesen und weiteren Kreuzfahrten in Hawaii beraten Sie unsere USA-Spezialisten gerne. Rufen Sie uns an!