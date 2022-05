Hawaii Ferien

Ferien auf Hawaii

Erleben Sie vielfältige Inselferien mit den Spezialisten

Die vielbesungene Schönheit der Südsee ist in der hawaiianischen Inselwelt besonders farbenfroh. Die kontrastreichen Inseln des US-Bundesstaates sind wie betörend schöne und an einer Schnur aufgerollte Perlen. Einmal einen Sonnenauf- oder -untergang vom Gipfel des Vulkans Haleakala auf Maui zu erleben, im kristallklaren Queens Bath Felspool auf Kauai zu schwimmen, die bunte Unterwasserwelt vor der Küste von Lanai beim Schnorcheln zu entdecken oder an einem grossen Festessen in Honolulu herzerwärmende polynesische Gastfreundschaft zu erleben, all dies und noch viel mehr gehört zu Ferien auf Hawaii. Die facettenreichen Inseln sind ein riesengrosser Abenteuerspielplatz. Wie in alten Zeiten spielt sich auch heute das Leben meist im Freien ab; für Reisende ebenso wie für die Bewohner der Inselgruppe. Ob beim Strandlaufen, Wandern im Volcanoes Nationalpark auf Big Island, beim Surfen, Schwimmen oder einem Picknick mit der ‘Ohana’, der grossen Familie und dem Freundeskreis; alles findet auch dank des angenehm warmen Wetters meist draussen statt. Die Vielseitigkeit Hawaiis entdecken Sie vor allem beim ‘Island Hopping’, einer Kombination mehrerer Inseln in einer Reise. Lassen Sie sich von unseren USA-Spezialisten Ihr massgeschneidertes Hawaii Angebot ausarbeiten!