USA Badeferien

Geheimtipps vom Spezialisten

Südlich von Clearwater Beach geht es in nur knapp 30 Minuten nach St. Pete Beach, einem lebhaften Küstenabschnitt mit Aktivitäten für die ganze Familie: besondere Einkaufsmöglichkeiten auf der nahegelegenen Corey Avenue, Essengehen in einem der Restaurants direkt am Wasser oder Wassersportaktivitäten aller Art. Als ideale Unterkunft empfehlen unsere Florida Spezialisten das Sirata Beach Resort, direkt am langen, breiten Sandstrand von St. Petersburg Beach und ganz in der Nähe des Boyd Hill Naturpfades ideal für Tierbeobachtungen gelegen. Übrigens bietet St. Pete/Clearwater über 8000 Hektar Reservat-, Park-, Wald-, und Sumpfgebiete. Die natürlichen Attraktionen reichen von Wildlife Reservaten, dem grössten Krankenhaus für wilde Vögel in den Vereinigten Staaten zu einer Marine-Hilfsstation und bieten so auch Naturliebhabern jede Menge Auswahl.

Der Weg nach Süden führt Sie vorbei an der Sarasota Halbinsel. Geniessen Sie auch hier die Sonne an den weissen Sandstränden. Gönnen Sie sich ein abwechslungsreiches Essen, bereichernde Kunst und Kultur, Einkaufsviertel aller Art und natürlichen Florida-Spass. Ein ideales Familienresort sind die Timberwoods Vacation Villas direkt an einem kleinen See und unweit der Strände gelegen.

Weiter geht es nach Fort Meyers. Diese Region mit Sanibel Island ist ein einzigartiges Naturparadies. Hunderte teils unbewohnte Inseln im Golf von Mexiko mit unberührten Stränden, exotischen Tieren, Mangrovenwäldern und Wasserwegen machen die Region für Gross und Klein zu etwas ganz Besonderem. Ein Highlight ist das J.N. «Ding» Darling National Wildlife Refuge: Es ist das grösste naturbelassene Mangroven-Ökosystem in den Vereinigten Staaten und beherbergt unzählige exotische Vogel- und Pflanzenarten. Abgerundet wird das Angebot der Region durch exzellente Hotels und Restaurants - sie sorgen für jede Menge Komfort und Genuss unter der Sonne Floridas. Unsere Florida Reiseexperten empfehlen Ihnen in dieser paradiesischen Gegend das Sunset Beach Inn, direkt am weissen Sandstrand gelegen. Noch ein Tipp unserer Experten: Begeben Sie sich von Fort Meyers nach Key West entlang der karibischen Küste auf eine Schiffsfahrt.

Weiter Richtung Süden geht es nach Naples, zu den schönsten und ruhigsten Stadtstrand im Südwesten Floridas. Naples ist eine kultivierte, kultivierte Stadt, die unverschämt stilvoll und privilegiert, aber auch einladend und lebenslustig ist. Für Golflieberhaber aber auch alle anderen empfehlen unsere Florida Reiseexperten das The Ritz Carlton Golf Resort. Von Palmen gesäumte Fairways und kurz geschnittene Grüns umgeben dieses luxuriöse Golfresort. Das im mediterranen Stil errichtete Hotel gehört nicht zuletzt wegen seinem hervorragenden Service zu den besten Golfresorts in ganz Florida.

Ein sehr empfehlenswerter nächster Stopp Richtung Süden ist Marco Island. Marco Island ist eine Inselwelt im Golf von Mexiko, vor der Südwestküste Flordias. Mit ihren weissen Sandstränden und der fast immer scheinenden Sonne bietet Marco Island beste Bedingungen für entspannte und unvergessliche Strandferien. Unsere USA Spezialisten empfehlen hier eine Übernachtung das Hilton Marco Island Resort direkt am Strand. Nachdem Sie hier am 5 km langen Sandstrand nochmals Ihre Badeferien richtig geniessen, empfehlen wir anschliessend eine Weiterfahrt durch den Everglades Nationalpark an die Atlantikküste. Ob Sie hier Ihre Reise fortsetzen oder ob es direkt zurück ab Miami in die Schweiz geht, entscheiden Sie. Behilflich bei Ihrer detaillierten Planung sind unsere Nordamerika Spezialisten. Sie kennen die besten Strände, die besten Beach Resorts und natürlich haben Sie noch den ein oder anderen Ausflugstipp für Sie parat. Kontaktieren Sie uns für eine professionelle Beratung.