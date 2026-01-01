Maitai Rangiroa
Rangiroa
Beschreibung
Lage
Das Hotel liegt an der Lagune zwischen Tiputa und Avatoru auf der Insel Rangiroa. Mit dem Bus dauert der Transfer rund 5 Minuten.
Angebot
Ein Restaurant mit Blick auf die Lagune serviert polynesische Küche und die Bar verwöhnt Sie mit leckeren Drinks. Um die Lagune zu erkunden, stehen Ihnen Schnorchel Ausrüstungen und Kajaks kostenlos zur Verfügung.
Zimmer
Die 38 Bungalows des Hotels sind in der Gartenanlage verteilt. Die Garden Bungalows sind mit Klimaanlage, Safe, Fernseher, Minibar und einem grossen Badezimmer ausgestattet. Die geräumigeren Premium Garden Bungalows verfügen zudem über einen Deckenventilator, einen Haartrockner und eine Tee-/ Kaffeestation. Die Lagoon Bungalows liegen mit der gleichen Ausstattung direkt an der Lagune.
Preis auf Anfrage
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