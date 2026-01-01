Beschreibung

Lage Das Hotel liegt an der Lagune zwischen Tiputa und Avatoru auf der Insel Rangiroa. Mit dem Bus dauert der Transfer rund 5 Minuten.

Angebot Ein Restaurant mit Blick auf die Lagune serviert polynesische Küche und die Bar verwöhnt Sie mit leckeren Drinks. Um die Lagune zu erkunden, stehen Ihnen Schnorchel Ausrüstungen und Kajaks kostenlos zur Verfügung.