Kia Ora Resort & Spa
Rangiroa
Beschreibung
Einleitung
Das exklusive Kia Ora Resort & Spa im Tuamotu-Archipel ist bestens für Taucher und Schnorchler geeignet.
Lage
Das Kia Ora Resort & Spa liegt mit der türkisfarbenen Lagune auf der einen und dem tiefblauen Ozean auf der anderen Seite im Nordwesten des Rangiroa-Atolls. Zum Flughafen Rangiroa sind es rund 10 Minuten mit dem Bus.
Angebot
Das Resort bietet ein Restaurant, ein Tauchzentrum, einen Infinity-Pool, die Overwater Bar «Miki Miki», einen Fitnessraum, den «Poekura Spa», welcher im Garten des Resorts liegt, ein Spielzimmer für Kinder und kostenloses WLAN. Am Mittwoch- und Sonntagabend wird ein köstliches polynesisches Buffet mit polynesisch mariniertem Fischsalat, gebratenem Thunfisch, Grillgerichten mit verschiedenen Fleisch- und Fischsorten und anderen Spezialitäten serviert. Anschliessend folgt der «Tamure», ein typischer tahitianischer Tanz mit lokalen Klängen.
Zimmer
Die Dekoration der insgesamt 58 Bungalows, Suiten und Villen ist eine Hommage an die traditionelle polynesische Handwerkskunst. Alle verfügen über die üblichen Annehmlichkeiten wie Klimaanlage, Minikühlschrank, Safe, Tee-/Kaffeestation, Haartrockner, Bademantel, Hausschuhe, Fernseher und eine möblierte Terrasse.
Preis auf Anfrage
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