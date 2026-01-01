Beschreibung

Einleitung Das exklusive Kia Ora Resort & Spa im Tuamotu-Archipel ist bestens für Taucher und Schnorchler geeignet.

Lage Das Kia Ora Resort & Spa liegt mit der türkisfarbenen Lagune auf der einen und dem tiefblauen Ozean auf der anderen Seite im Nordwesten des Rangiroa-Atolls. Zum Flughafen Rangiroa sind es rund 10 Minuten mit dem Bus.

Angebot Das Resort bietet ein Restaurant, ein Tauchzentrum, einen Infinity-Pool, die Overwater Bar «Miki Miki», einen Fitnessraum, den «Poekura Spa», welcher im Garten des Resorts liegt, ein Spielzimmer für Kinder und kostenloses WLAN. Am Mittwoch- und Sonntagabend wird ein köstliches polynesisches Buffet mit polynesisch mariniertem Fischsalat, gebratenem Thunfisch, Grillgerichten mit verschiedenen Fleisch- und Fischsorten und anderen Spezialitäten serviert. Anschliessend folgt der «Tamure», ein typischer tahitianischer Tanz mit lokalen Klängen.