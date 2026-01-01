Beschreibung

Lage Das Hotel liegt an einem weissen Sandstrand, rund fünf Fahrminuten vom Flughafen und 6 Fahrminuten vom Fährhafen entfernt.

Angebot Das Resort verfügt über einen Swimmingpool und zwei Restaurants. Die Poolbar und Strandbar laden zum Verweilen bei einem Drink in idyllischem Ambiente ein. Den Gästen stehen ein Spa, nicht motorisierte Wasser Aktivitäten und kostenloses WLAN zur Verfügung.