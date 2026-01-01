Sofitel Kia Ora Moorea Beach Resort
Moorea
Beschreibung
Lage
Das Hotel liegt an einem weissen Sandstrand, rund fünf Fahrminuten vom Flughafen und 6 Fahrminuten vom Fährhafen entfernt.
Angebot
Das Resort verfügt über einen Swimmingpool und zwei Restaurants. Die Poolbar und Strandbar laden zum Verweilen bei einem Drink in idyllischem Ambiente ein. Den Gästen stehen ein Spa, nicht motorisierte Wasser Aktivitäten und kostenloses WLAN zur Verfügung.
Zimmer
Die 113 eleganten Bungalows und Overwater Bungalows bieten Garten-, Strand- oder Lagunenblick. Die Zimmer verfügen über die üblichen Annehmlichkeiten wie eine eigene Terrasse, ein Badezimmer mit Bademantel, eine Klimaanlage, einen Deckenventilator, einen Fernseher, einen Safe und eine kostenlose Minibar mit Softdrinks. Die Luxury Villa mit 2 Schlafzimmern verfügt zudem über einen Whirlpool und eine Aussen Badewanne.
Preis auf Anfrage
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