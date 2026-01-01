Das Restaurant «Mahana'i» serviert eine Kombination aus französischen Aromen und polynesischen Geschmäckern, während in der «Miti» Bar Fingerfood und leckere Getränke serviert werden. Ein Infinity Swimmingpool, der «Manea» Spa, das Tauchcenter, die «To'a Nui» Korallenschule, der Auto und Roller Verleih und kostenloses WLAN runden das Angebot ab.

Die 91 traditionell gestalteten Zimmer und Bungalows sind komfortabel eingerichtet und verfügen über eine eigene Veranda. Während die Garden Pool Bungalows über einen eigenen Pool verfügen, liegen die Beach Bungalows an der Lagune. Die Overwater Bungalows sind mit einem Glasboden ausgestattet und bieten ein Sonnendeck sowie direkten Zugang zum Meer. Zu den Annehmlichkeiten zählen eine Klimaanlage, ein Deckenventilator, eine Minibar, eine Tee-/ Kaffeestation, ein Safe und ein Fernseher.