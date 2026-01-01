Little Polynesian
Rarotonga
Beschreibung
Lage
Das Little Polynesian liegt an der Muri Lagune an der Südküste von Rarotonga, rund 30 Minuten vom Flughafen entfernt.
Angebot
Das Hotel bietet eine Bar, ein Restaurant, einen Swimmingpool und einen Spa. Die Gäste können kostenlos Fahrräder, Schnorchel Ausrüstungen und Kajaks ausleihen.
Zimmer
Die zehn Beachfront Bungalows verfügen über ein King Bett mit Blick auf die Lagune, eine Veranda mit Sitzgelegenheit und ein grosses Doppelbadezimmer, welches zum privaten Innenhof mit Aussendusche führt. Die vier Garden Studios verfügen über ihren eigenen privaten Innenhof, welcher mit Sonnenliegen, tropischen Pflanzen und einer Aussendusche ausgestattet ist. Alle Zimmer sind klimatisiert und verfügen über einen Deckenventilator, einen Fernseher, einen Safe, einen Haartrockner, eine Sitzecke, eine Nespresso Maschine, einen Mini- Kühlschrank und eine Tee-/Kaffeestation.
Preis auf Anfrage
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