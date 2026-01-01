Die zehn Beachfront Bungalows verfügen über ein King Bett mit Blick auf die Lagune, eine Veranda mit Sitzgelegenheit und ein grosses Doppelbadezimmer, welches zum privaten Innenhof mit Aussendusche führt. Die vier Garden Studios verfügen über ihren eigenen privaten Innenhof, welcher mit Sonnenliegen, tropischen Pflanzen und einer Aussendusche ausgestattet ist. Alle Zimmer sind klimatisiert und verfügen über einen Deckenventilator, einen Fernseher, einen Safe, einen Haartrockner, eine Sitzecke, eine Nespresso Maschine, einen Mini- Kühlschrank und eine Tee-/Kaffeestation.