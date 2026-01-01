Waterfoot House
Rarotonga
Beschreibung
Lage
Die kleine Boutique Unterkunft liegt 15 Fahrminuten vom Rarotonga Flughafen und direkt im Arorangi Dorf.
Angebot
Das renovierte Anwesen bietet einen Pool und einen kleinen Spa. In der Nähe der Unterkunft gibt es Einkaufsmöglichkeiten, Golf, Fitnesscenter und Restaurants. Zur allgemeinen Nutzung steht ein Wohn- und Essbereich sowie eine Küche zur Verfügung.
Zimmer
Es gibt vier individuelle Schlafzimmer im Bungalow Stile. Es gibt zwei Mastersuiten mit Doppelbetten, Badezimmer, überdachte Balkone mit Rattanmöbeln, direkten Zugang zur Poolterrasse und Meerblick: eine mit eingebautem Jacuzzi auf dem Balkon. Alle Suiten haben einen Fernseher, einen Schreibtisch und sind klimatisiert.
Preis auf Anfrage
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