Beschreibung

Lage Die kleine Boutique Unterkunft liegt 15 Fahrminuten vom Rarotonga Flughafen und direkt im Arorangi Dorf.

Angebot Das renovierte Anwesen bietet einen Pool und einen kleinen Spa. In der Nähe der Unterkunft gibt es Einkaufsmöglichkeiten, Golf, Fitnesscenter und Restaurants. Zur allgemeinen Nutzung steht ein Wohn- und Essbereich sowie eine Küche zur Verfügung.