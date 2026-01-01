Beschreibung

Lage Die brandneuen Crystal Blue Lagoon Villas befinden sich am Rand der Muri-Lagune, direkt am wunderschönen langgezogenen Muri Beach an der östlichen Küste von Rarotonga.

Angebot Zahlreiche Wassersportarten wie Schnorcheln, Kajak fahren oder Kite Surfen werden von der Unterkunft und in der näheren Umgebung angeboten. Aber auch für pure Entspannung und Sonnenbaden eignet sich diese Luxusunterkunft hervorragend. Die Crystal Blue Lagoon Villas verfügen über kein Restaurant. In Gehdistanz befindet sich jedoch ein kleines Dorf, wo sich zahlreiche Restaurants und Cafés befinden.