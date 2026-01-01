Crystal Blue Lagoon Villas
Rarotonga
Beschreibung
Lage
Die brandneuen Crystal Blue Lagoon Villas befinden sich am Rand der Muri-Lagune, direkt am wunderschönen langgezogenen Muri Beach an der östlichen Küste von Rarotonga.
Angebot
Zahlreiche Wassersportarten wie Schnorcheln, Kajak fahren oder Kite Surfen werden von der Unterkunft und in der näheren Umgebung angeboten. Aber auch für pure Entspannung und Sonnenbaden eignet sich diese Luxusunterkunft hervorragend. Die Crystal Blue Lagoon Villas verfügen über kein Restaurant. In Gehdistanz befindet sich jedoch ein kleines Dorf, wo sich zahlreiche Restaurants und Cafés befinden.
Zimmer
Die vier luxuriösen und grosszügigen Villen sind im polynesischen Stil eingerichtet. Alle Zimmerkategorien offerieren einen herrlichen Ausblick auf die Lagune und befinden sich direkt am weissen Sandstrand. Sie verfügen über die üblichen Annehmlichkeiten sowie eine voll ausgestattete Küche, eine Waschmaschine und einen Trockner, eine Klimaanlage, Deckenventilatoren, zwei Badezimmer und eine Home Cinema Anlage mit DVD's. Die Gäste geniessen kostenlosen Internetzugang
Preis auf Anfrage
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