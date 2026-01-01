Ikurangi Eco Retreat
Rarotonga
Beschreibung
Lage
Das Ikurangi Eco Retreat liegt rund 400 Meter vom Meer und rund 20 Fahrminuten vom Flughafen entfernt.
Angebot
Zur Unterkunft gehört ein Swimmingpool mit Sonnendeck, Sonnenschirmen und Liegen. Die Gäste können kostenlos Fahrräder und Schnorchel Ausrüstungen ausleihen. Internet- Vouchers können vor Ort gekauft werden.
Zimmer
Die 4 luxuriösen Safari Tents stehen auf einem Holzdeck mit Loungemöbeln und verfügen über ein halboffenes Badezimmer mit Eco-Toilette, Strom, Licht, einen Standventilator, einen Kühlschrank, eine Mikrowelle, einen Toaster, Bademänteln, einen Safe, einen Haartrockner und eine Tee-/Kaffeestation. Das Ariki Safari Tent ist gleich eingerichtet, verfügt aber über eine Badewanne unter dem Sternenhimmel. Die Tropical Ares sind Bungalows, welche über die gleichen Annehmlichkeiten verfügen, jedoch ein geschlossenes Badezimmer haben.
Preis auf Anfrage
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