Zur Unterkunft gehört ein Swimmingpool mit Sonnendeck, Sonnenschirmen und Liegen. Die Gäste können kostenlos Fahrräder und Schnorchel Ausrüstungen ausleihen. Internet- Vouchers können vor Ort gekauft werden.

Die 4 luxuriösen Safari Tents stehen auf einem Holzdeck mit Loungemöbeln und verfügen über ein halboffenes Badezimmer mit Eco-Toilette, Strom, Licht, einen Standventilator, einen Kühlschrank, eine Mikrowelle, einen Toaster, Bademänteln, einen Safe, einen Haartrockner und eine Tee-/Kaffeestation. Das Ariki Safari Tent ist gleich eingerichtet, verfügt aber über eine Badewanne unter dem Sternenhimmel. Die Tropical Ares sind Bungalows, welche über die gleichen Annehmlichkeiten verfügen, jedoch ein geschlossenes Badezimmer haben.