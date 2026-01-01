Atiu gehört zu den ursprünglichsten Inseln der südlichen Cook Islands und liegt nordöstlich von Rarotonga, von wo die Insel per Inlandflug erreichbar ist. Die gehobene Koralleninsel ist von einem Ring aus verwittertem Korallenkalk umgeben, in dessen Innerem sich üppiges Grün, Taro-Felder und kleine Dörfer verbergen.

Berühmt ist Atiu für seine Kalksteinhöhlen, die sich bei geführten Touren erkunden lassen, sowie für seine vielfältige Vogelwelt. Kleine, versteckte Sandbuchten laden zum Baden und Schnorcheln ein – Menschenmassen sucht man hier vergebens. Auch der lokal angebaute Kaffee und die herzliche Gastfreundschaft der Bewohnerinnen und Bewohner machen den Reiz der Insel aus.

Das Klima ist ganzjährig tropisch warm; als besonders angenehm gelten die trockeneren Monate des Südsee-Winters. Atiu eignet sich für Reisende, die das authentische Inselleben der Cook Islands erleben möchten und Natur, Ruhe und Begegnungen mit Einheimischen mehr schätzen als Resort-Komfort.

Ideal lässt sich ein Aufenthalt auf Atiu mit Rarotonga und Aitutaki kombinieren. Als Südsee-Spezialist beraten wir Sie gerne persönlich und stellen Ihre massgeschneiderte Cook-Islands-Reise mit viel Erfahrung aus erster Hand zusammen.