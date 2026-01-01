Beschreibung

Lage Direkt an einem wunderschönen Sandstrand gelegen, bietet das Resort den Gästen einen herrlichen Ausblick auf die Muri Lagune.

Angebot Für das leibliche Wohl sorgen die «Barefoot» Bar mit dem Beachfront Dining sowie das Restaurant «Sandals». Sportlich Aktive Gäste kommen bei dem vielfältigen Angebot an Wassersportarten und den inkludierten Kajaks und Schnorchel Ausrüstungen voll auf Ihre Kosten. Des Weiteren verfügt das Resort über einen Wellnessbereich, ein Nagelstudio, Sonnenliegen mit Strandtüchern, einen Swimmingpool mit Kinderbecken und einen Kids Club.