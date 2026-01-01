Pacific Resort Rarotonga
Rarotonga
Beschreibung
Lage
Direkt an einem wunderschönen Sandstrand gelegen, bietet das Resort den Gästen einen herrlichen Ausblick auf die Muri Lagune.
Angebot
Für das leibliche Wohl sorgen die «Barefoot» Bar mit dem Beachfront Dining sowie das Restaurant «Sandals». Sportlich Aktive Gäste kommen bei dem vielfältigen Angebot an Wassersportarten und den inkludierten Kajaks und Schnorchel Ausrüstungen voll auf Ihre Kosten. Des Weiteren verfügt das Resort über einen Wellnessbereich, ein Nagelstudio, Sonnenliegen mit Strandtüchern, einen Swimmingpool mit Kinderbecken und einen Kids Club.
Zimmer
Die 64 Zimmer des Resorts bieten je nach Lage einen Blick auf die Lagune oder den tropischen Garten. Von Studios und Suiten bis zu Villen mit 2 oder 3 Schlafzimmern ist für jedermann etwas dabei. Sämtliche Zimmer verfügen über den üblichen Komfort und Annehmlichkeiten. WLAN ist kostenpflichtig.
Preis auf Anfrage
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