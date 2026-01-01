Das Hotel liegt in der Nähe des Dorfes Muri. In Gehdistanz liegen Cafés, Restaurants, ein Souvenirladen und eine Apotheke. Zum Flughafen sind es rund 20 Fahrminuten.

Vom Hotel werden kostenlose Kajaks und Schnorchel Ausrüstungen angeboten. Das Restaurant «Lagune» bietet europäische Küche. Zudem verfügt das Hotel über einen Swimmingpool, ein Sonnendeck mit Sonnenliegen und Sonnenschirmen sowie den «Hibiscus» Spa. WLAN-Gutscheine können an der Rezeption gekauft werden.

Die 24 stilvollen und gut ausgestatteten Deluxe Studios und Suiten haben Garten oder Lagunen Sicht. Die 6 Deluxe Garden Studios befinden sich im hinteren Teil und die 16 Deluxe Lagoon Studios im vorderen Teil des Gebäudes, während die beiden Suiten ganz an der Front liegen und zusätzlich über eine Sitzecke mit Sofa oder Esstisch verfügen. Alle verfügen über eine private Terrasse oder Balkon, einen Fernseher, eine Klimaanlage, eine Tee-/Kaffeestation, einen Safe, einen Kühlschrank und eine kleine Küchenzeile.