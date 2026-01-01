Beschreibung

Lage Das Te Vakaroa liegt direkt an der Muri Lagune und ist in 20 Fahrminuten vom Flughafen Rarotonga erreichbar.

Angebot Die Gäste können von einem Infinity Pool und einen Jacuzzi Gebrauch machen. Kostenlos zur Verfügung stehen auch Kajaks und Schnorchelausrüstungen. Gegen eine Gebühr kann auch Kitesurfen gelernt werden. Verpflegungsmöglichkeiten gibt es im Sails Restaurant in der Nähe der Villen oder Sie können einen eigenen Koch buchen.