Te Vakaroa Villas
Rarotonga
Beschreibung
Lage
Das Te Vakaroa liegt direkt an der Muri Lagune und ist in 20 Fahrminuten vom Flughafen Rarotonga erreichbar.
Angebot
Die Gäste können von einem Infinity Pool und einen Jacuzzi Gebrauch machen. Kostenlos zur Verfügung stehen auch Kajaks und Schnorchelausrüstungen. Gegen eine Gebühr kann auch Kitesurfen gelernt werden. Verpflegungsmöglichkeiten gibt es im Sails Restaurant in der Nähe der Villen oder Sie können einen eigenen Koch buchen.
Zimmer
Die sechs Apartments haben alle einen Blick über den Pool und zum Meer und besitzen entweder einen grosszügigen Balkon oder eine Terrasse. Jede Villa verfügt über eine schöne, vollständig eingerichtete Küche sowie ein Wohnund Esszimmer. Zu den weiteren Annehmlichkeiten gehören eine Klimaanlage, ein Fernseher und eine Waschmaschine mit Trockner.
Preis auf Anfrage
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