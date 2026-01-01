Beschreibung

Lage Das Manuia Beach Resort liegt nur 10 Autominuten vom Flughafen, an einem schönen Sonnenuntergangs Sandstrand.

Angebot Nebst Internet (kostenpflichtig) bietet das Hotel eine Bar, das «Beaches» Restaurant mit schönen Sonnenuntergängen und einen Infinity Pool. Fahrräder können gegen Gebühren und Kajaks sowie Schnorchel Ausrüstungen kostenlos ausgeliehen werden.