Manuia Beach Resort
Rarotonga
Beschreibung
Lage
Das Manuia Beach Resort liegt nur 10 Autominuten vom Flughafen, an einem schönen Sonnenuntergangs Sandstrand.
Angebot
Nebst Internet (kostenpflichtig) bietet das Hotel eine Bar, das «Beaches» Restaurant mit schönen Sonnenuntergängen und einen Infinity Pool. Fahrräder können gegen Gebühren und Kajaks sowie Schnorchel Ausrüstungen kostenlos ausgeliehen werden.
Zimmer
24 «Ares» verfügen über Klimaanlage, Deckenventilator, Aussendusche, Bademäntel, Safe, Tee-/Kaffeestation, Kühlschrank, Haartrockner und eine möblierte Terrasse. Das Apartment mit 2 Schlafzimmern verfügt über eine grosse möblierter Terrasse, eine Küche und einen Grill. Die Kategorie VIP beinhaltet Hausschuhe, einen Obstteller, eine Flasche Moet, Turn Down Service und Kissengeschenke.
Preis auf Anfrage
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