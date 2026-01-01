Entspannte Aitutaki Reisen
Machen Sie Ferien auf einer einsamen Südseeperle
Pacific Resort Aitutaki
Preis auf Anfrage
Aitutaki
Das luxuriöse Resort befindet sich an der Westküste der Insel Aitutaki, direkt an einem wunderschönen Sandstrand. Der...
Aitutaki Escape
Preis auf Anfrage
Aitutaki
Mit dem wunderschönen Korallenriff von Aitutaki direkt vor der Haustüre, erfüllt diese Unterkunft jeden Urlaubstraum....
Etu Moana
Preis auf Anfrage
Aitutaki
Das Boutique-Resort liegt an einem langen Sandstrand auf Aitutaki. Zum Flughafen der Insel sind es rund fünf...
Tamanu Beach Hotel
Preis auf Anfrage
Aitutaki
Auf der Westseite der Insel gelegen, bietet dieses Resort eine Aussicht auf die wohl schönsten Sonnenuntergänge von...
Trauminsel im Südpazifik
Ein Paradies im Pazifik
Sanftes Meeresrauschen, einsame Strände und Palme, so weit das Auge blicken kann: Aitutaki ist ein beliebtes Ziel für unvergessliche Flitterwochen in der malerischen Südsee. Von hier aus lassen sich gut andere bezaubernde Reiseziele im Pazifik ansteuern. Erleben Sie das einmalige Gefühl, das den Entdecker William Bligh überwältigt haben muss, als er seine ersten zaghaften Schritte auf die freundliche Insel gesetzt hat. Wer in seinen Badeferien romantische Strandkulissen sucht, der wird auf Aitutaki schnell fündig.
Ein wahres Inselparadies, das mit dem Flugzeug von der bekannten Insel Rarotonga angeflogen wird. In den inseleigenen Restaurants werden Ihnen neben frischem Fisch leckere Meeresfrüchte angeboten. Die Bananen, Kokosnüsse und Passionsfrüchte werden direkt auf der Insel angebaut und geerntet. Probieren Sie die frischen Früchte der Südsee und lassen Sie sich von ihrem aromatischen Geschmack verzaubern!
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