Knecht Reisegruppe Gütesiegel
südsee Reisen Gütesiegel
südseereisen
Aitutaki, Cook Islands

Entspannte Aitutaki Reisen

Machen Sie Ferien auf einer einsamen Südseeperle

Mit ihren knapp 2'000 Einwohnern zählt die Insel Aitutaki als bevölkerungsreichste der Cook Inseln. Die Strände sind so traumhaft wie auf beliebten Postkartenmotiven und das Meer ist glasklar. In ihm können Reisende die farbenfrohe Unterwasserwelt bestaunen. Hier ist unter anderem die Grosse Riesenmuschel beheimatet, die bei einem Durchmesser von bis zu einem Meter gute 400 Kilogramm auf die Waage bringt!

Wolken am Himmel sind eine Seltenheit, in aller Regel strahlt die Sonne und wärmt die insgesamt 15 Cook Inseln unentwegt. Welche Vorteile Aitutaki noch für Sie bereit hält, verraten Ihnen unsere Südsee Spezialisten gerne in einem persönlichen Gespräch.

Pacific Resort AitutakiHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Aitutaki
Das luxuriöse Resort befindet sich an der Westküste der Insel Aitutaki, direkt an einem wunderschönen Sandstrand. Der...
Aitutaki EscapeHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Aitutaki
Mit dem wunderschönen Korallenriff von Aitutaki direkt vor der Haustüre, erfüllt diese Unterkunft jeden Urlaubstraum....
Etu MoanaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Aitutaki
Das Boutique-Resort liegt an einem langen Sandstrand auf Aitutaki. Zum Flughafen der Insel sind es rund fünf...
Tamanu Beach HotelHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Aitutaki
Auf der Westseite der Insel gelegen, bietet dieses Resort eine Aussicht auf die wohl schönsten Sonnenuntergänge von...

Trauminsel im Südpazifik

Ein Paradies im Pazifik

Sanftes Meeresrauschen, einsame Strände und Palme, so weit das Auge blicken kann: Aitutaki ist ein beliebtes Ziel für unvergessliche Flitterwochen in der malerischen Südsee. Von hier aus lassen sich gut andere bezaubernde Reiseziele im Pazifik ansteuern. Erleben Sie das einmalige Gefühl, das den Entdecker William Bligh überwältigt haben muss, als er seine ersten zaghaften Schritte auf die freundliche Insel gesetzt hat. Wer in seinen Badeferien romantische Strandkulissen sucht, der wird auf Aitutaki schnell fündig.

Ein wahres Inselparadies, das mit dem Flugzeug von der bekannten Insel Rarotonga angeflogen wird. In den inseleigenen Restaurants werden Ihnen neben frischem Fisch leckere Meeresfrüchte angeboten. Die Bananen, Kokosnüsse und Passionsfrüchte werden direkt auf der Insel angebaut und geerntet. Probieren Sie die frischen Früchte der Südsee und lassen Sie sich von ihrem aromatischen Geschmack verzaubern!

Badeferien Cook Islands

Erholung und Entspannung an palmengesäumten Stränden

Ferien mit Kindern

Kinderfreundliche Hotels und Angebote auf den Cook Islands

Flitterwochen Cook Islands

Honeymoon im Paradies der Südsee

Reiseinformationen

Hilfreiche Tipps und Tricks für die Cook Islands

Kataloge

Online blättern oder bestellen

Online blättern
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Südsee-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.
Jetzt unverbindlich anfragen

Das könnte Sie auch interessieren