Kolumbien Rundreise

Kolumbien Reisen werden immer beliebter. Doch obwohl das Land einen Touristikboom erlebt, vom Massentourismus ist es bisher verschont geblieben. Eine geführte Rundreise, auf der Sie kompetente Reiseführer begleiten, zeigt Ihnen das sympathische Land. Tauchen Sie in den Regenwald des Amazonas ein oder erleben Sie die Erhabenheit der Gebirgskette der Anden. Karge Wüsten auf der einen Seite und die lebhaften Regionen der Pazifikküsten auf der anderen – Kolumbien ist ein Land voller Gegensätze. Traumhafte Naturlandschaften wechseln sich mit quirligen Städten ab. Lernen Sie die dort lebenden Menschen kennen und geniessen Sie eine Kultur der Lebensfreude. Ein Highlight, das unbedingt in jedes Reiseprogramm für individuelle Rundreisen gehört, ist Cartagena. Mit seiner idyllischen Altstadt und den Traumstränden lädt die in der Karibik gelegene Stadt dazu ein, hier kurzweilige Ferien zu verbringen und das karibische Lebensgefühl in vollen Zügen zu geniessen. Mögen Sie es etwas beschaulicher und ruhiger, besuchen Sie bei Ihrem Aufenthalt in Cartagena ein pittoreskes Fischerdorf oder die vorgelagerten Rosario-Inseln. Tauchen Sie in diese besondere Mixtur aus atemberaubender Natur und lebensfroher Kultur ein! Gerne stellen Ihnen unsere Kolumbien Spezialisten eine individuelle Reiseroute, die ganz auf Ihre Wünsche zugeschnitten ist, zusammen.