Pereira liegt mitten im Herzen der kolumbianischen Kaffeezone, eingebettet in die grünen Hügel der Anden. Die lebendige Stadt ist das wirtschaftliche Zentrum der Region und zugleich das ideale Tor zur berühmten Kaffeekulturlandschaft: Rundherum wechseln sich Kaffeeplantagen, Bananenstauden und Bambuswälder mit kleinen, farbenfrohen Dörfern ab.

Übernachtet wird in Pereira wahlweise in komfortablen Stadthotels oder – besonders stimmungsvoll – auf traditionsreichen Kaffee-Fincas und Haciendas in der Umgebung. Von hier aus besuchen Sie Kaffeefarmen und erfahren bei einer Degustation alles über den Weg von der Bohne in die Tasse, entspannen in heissen Thermalquellen oder unternehmen Ausflüge in die eindrücklichen Andenlandschaften der Umgebung mit ihren Nebelwäldern und hoch aufragenden Wachspalmen.

Die Region um Pereira eignet sich für Geniesser und Naturliebhaber gleichermassen – und natürlich für alle, die dem weltberühmten kolumbianischen Kaffee an seinem Ursprung begegnen möchten. Dank der Höhenlage herrscht das ganze Jahr über ein mildes, frühlingshaftes Klima, was Pereira zu einem ganzjährig lohnenden Reiseziel macht. Unsere Kolumbien-Spezialisten beraten Sie gerne bei der Wahl zwischen Stadthotel und Finca und binden die Kaffeezone perfekt in Ihre Rundreise ein.