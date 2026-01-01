Nur eine kurze Bootsfahrt von Cartagena entfernt liegt die Isla Tierra Bomba – eine grüne Karibikinsel in der Bucht der berühmten Kolonialstadt. Während in Cartagenas Altstadt das Leben pulsiert, ticken die Uhren auf der Insel deutlich langsamer: Kleine Fischerdörfer, Palmenstrände und der Blick über das Meer auf die Skyline von Cartagena prägen die entspannte Atmosphäre.

Auf der Isla Tierra Bomba verbringen Sie den Tag am Strand oder im warmen Karibikwasser, unternehmen Bootsausflüge entlang der Küste und geniessen fangfrischen Fisch mit den Füssen im Sand. Wer mag, besucht eines der Dörfer und erlebt das unverfälschte Alltagsleben der Inselbewohner – ein reizvoller Kontrast zum kolonialen Prunk der nahen Stadt.

Die Insel eignet sich ideal für Reisende, die ihren Städtebesuch in Cartagena ohne lange Transferwege mit ein paar Tagen Strand verbinden möchten – sei es als kurze Auszeit zwischendurch oder als Badeabschluss einer Kolumbien-Rundreise. Das Klima ist ganzjährig warm und tropisch, Baden ist das ganze Jahr über möglich. Unsere Kolumbien-Spezialisten beraten Sie gerne, welche Unterkunft auf der Isla Tierra Bomba am besten zu Ihren Wünschen passt.