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Palomino, Kolumbien

Palomino Reisen

Verwegene Ferien in Ecolodges und Hostels

Eine tropische Vegetation und Strände, die dank ihrer Beschaffenheit absolut traumhaft sind, machen Palomino zu einem Ort, an dem Sie Ferien der Extraklasse verbringen können. Insbesondere um am Ende einer Kolumbien Rundreise ein paar Tage zu entspannen, ist Palomino bestens geeignet. Das noch sehr ursprüngliche Erscheinungsbild von Palomino und eine einfache, aber funktionierende Infrastruktur machen den Charme der Region aus und sorgen dafür, dass Sie in Palomino auf ein Stück Kolumbien treffen, welches alles vereint, was dieses Land ausmacht! Kontaktieren Sie unsere Spezialisten, um Palomino hautnah zu erleben.

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Badeferien

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Kolonialstädte

Erkunden und entdecken Sie die einzigartigen Kolonialstädte in Kolumbien

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