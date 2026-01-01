Santa Marta, das an der Karibikküste gelegene Städtchen, hat viel zu bieten. Denn neben herrlichen Stränden mit feinem Sand und klarem Wasser locken auch die nicht weit entfernten Gipfel des Gebirges Sierra Nevada. Diese als höchstgelegenes Küstengebirge der Welt geltende Berglandschaft ermöglicht es Ihnen sogar, Wintersport zu treiben. In Santa Marta warten aber nicht nur wunderschöne Landschaften und abwechslungsreiche Aktivitäten auf Sie, auch die Sehenswürdigkeiten, etwa das Landgut San Pedro Alejandrino und der Park de los Novios, laden Sie zum Entdecken ein. Kontaktieren Sie unsere Spezialisten für mehr Informationen!