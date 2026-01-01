Villa de Leyva zählt zu den schönsten Kolonialstädten Kolumbiens. Das unter Denkmalschutz stehende Städtchen liegt nördlich von Bogotá im Andenhochland des Departements Boyacá: weiss getünchte Häuser, kopfsteingepflasterte Gassen und eine imposante, weitläufige Plaza prägen ein Ortsbild, das sich seit der Kolonialzeit kaum verändert hat.

Rund um den Hauptplatz laden Cafés, Kunsthandwerksläden und kleine Museen zum Flanieren ein. Die Umgebung überrascht mit abwechslungsreichen Landschaften: Wüstenähnliche Täler, kleine Lagunen und fruchtbare Hochebenen lassen sich zu Fuss, zu Pferd oder mit dem Velo erkunden. Zudem ist die Region für ihre urzeitlichen Fossilienfunde bekannt.

Dank der Höhenlage herrscht ganzjährig ein mildes Hochlandklima mit warmen Tagen und kühlen Nächten – Villa de Leyva eignet sich somit das ganze Jahr über als Reiseziel. Besonders geschätzt wird der Ort von Individualreisenden und Paaren, die Geschichte, Ruhe und koloniale Atmosphäre abseits der Grossstädte suchen.

Als Kolumbien-Spezialist integrieren wir Villa de Leyva gerne als stimmungsvollen Zwischenstopp in Ihre massgeschneiderte Rundreise – beispielsweise in Kombination mit Bogotá, der Kaffeezone oder der Karibikküste. Unsere Reiseberaterinnen und Reiseberater unterstützen Sie mit persönlicher Beratung und langjährigem Wissen aus erster Hand.