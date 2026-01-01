An der kolumbianischen Pazifikküste, in der Region Chocó, liegt das abgeschiedene Nuquí – ein Ort, an dem der dichte Regenwald direkt auf den Ozean trifft. Strassen führen keine hierher: Erreicht wird Nuquí per Kleinflugzeug oder Boot, was den ursprünglichen Charakter dieser Region bis heute bewahrt hat. Dunkle Sandstrände, rauschende Wasserfälle und das beständige Konzert des Dschungels prägen die Kulisse.

Übernachtet wird in kleinen, naturnahen Lodges direkt am Meer oder am Waldrand. Von dort aus beobachten Sie – etwa zwischen Juli und Oktober – Buckelwale, die zum Kalben in die warmen Küstengewässer ziehen, surfen auf den Wellen des Pazifiks, wandern zu Wasserfällen und heissen Quellen oder begegnen den Gemeinschaften, die seit Generationen im Einklang mit dem Regenwald leben.

Nuquí eignet sich für naturbegeisterte Reisende mit Abenteuerlust, die Abgeschiedenheit und authentische Erlebnisse einem klassischen Badeort vorziehen. Das Klima ist ganzjährig tropisch-feucht – der Chocó zählt zu den regenreichsten Regionen der Erde, was die üppige Natur erst möglich macht. Unsere Kolumbien-Spezialisten beraten Sie gerne zur passenden Lodge und zur idealen Reisezeit für Ihre Wünsche.