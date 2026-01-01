Winzig klein, autofrei und umgeben von türkisblauem Karibikwasser: Die Isla Mucura gehört zum San-Bernardo-Archipel vor der kolumbianischen Karibikküste und liegt inmitten eines geschützten Korallenmeers. Palmen, helle Sandstrände und ein entspannter Barfuss-Rhythmus prägen den Charakter der kleinen Insel – Hektik sucht man hier vergeblich.

Die Tage auf der Isla Mucura verbringen Sie mit Schnorcheln im klaren, flachen Wasser, mit Kajakfahrten entlang der Mangroven oder ganz einfach in der Hängematte mit Blick aufs Meer. Am Abend geniessen Sie frischen Fisch und farbenprächtige Sonnenuntergänge über der Karibik. Erreicht wird die Insel per Boot vom Festland aus – schon die Überfahrt durch das Inselmeer ist ein Erlebnis für sich.

Die Isla Mucura eignet sich für alle, die nach einer Rundreise durch Kolumbien ein paar Tage Strand und Ruhe anhängen möchten – ob zu zweit, mit der Familie oder allein unterwegs. Das Klima ist ganzjährig warm; im europäischen Winterhalbjahr zeigt sich die Karibik meist von ihrer trockensten Seite. Unsere Kolumbien-Spezialisten beraten Sie gerne bei der Wahl der passenden Unterkunft auf der Insel und fügen den Badestopp nahtlos in Ihre Reiseroute ein.