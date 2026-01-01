Eine Menge Kultur, Kunst und bewegte Geschichte

Heute hat Medellín den Wandel zu einer innovativen und besucherfreundlichen Metropole geschafft. Der Bau der U-Bahn 1994 und später der Seilbahn markierten den Anfang einer sozialen und wirtschaftlichen Revolution in der Metropole. Highlights sind die verwinkelten Gassen, jede Menge grüner Parkanlagen und die breiten Plazas Medellíns. Besuchen Sie die Comuna 13 hoch über der Stadt und lassen Sie sich von den bunten Wandbemalungen und kleinen Ständen begeistern. Kunst und Kultur kommen auf Ihrer Reise natürlich auch nicht zu kurz.

Besuchen Sie die 23 Bronzeskulpturen von Fernando Botero, dem berühmtesten Künstler in Lateinamerika. Unsere Spezialisten kennen die schönsten Reiseziele und beraten Sie gerne!