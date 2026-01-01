Im äussersten Süden Kolumbiens erstreckt sich der Amazonas-Regenwald – eine der artenreichsten Regionen der Erde. Wer hier übernachtet, taucht ein in eine Welt aus dichtem Grün, breiten Flussarmen und einer Geräuschkulisse aus Vogelstimmen und Zikaden. Ausgangspunkt für die meisten Reisen in den kolumbianischen Amazonas ist die Stadt Leticia am Ufer des Amazonas, dort, wo Kolumbien, Peru und Brasilien aufeinandertreffen.

Übernachtet wird in einfachen bis komfortablen Lodges am Fluss oder mitten im Regenwald. Von dort aus erkunden Sie den Dschungel auf geführten Wanderungen und Bootsfahrten: Mit etwas Glück beobachten Sie Affen, Faultiere, farbenprächtige Vögel und die berühmten rosa Flussdelfine. Auch Begegnungen mit indigenen Gemeinschaften und nächtliche Exkursionen gehören vielerorts zum Programm. Der Amazonas eignet sich für naturbegeisterte Reisende mit einer Prise Abenteuerlust und lässt sich ideal mit einer Rundreise durch Kolumbien kombinieren.

Das Klima ist ganzjährig tropisch-feucht und warm. Je nach Wasserstand des Flusses zeigt sich die Landschaft von einer anderen Seite: In der Hochwasserzeit gleiten Boote durch überflutete Wälder, in der Trockenzeit laden freigelegte Sandbänke und Pfade zu Erkundungen ein. Unsere Kolumbien-Spezialisten empfehlen Ihnen gerne die Lodge oder das Hotel, das zu Ihren Vorstellungen passt.