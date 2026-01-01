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San Andrés, Kolumbien

San Andrés Reisen

Ferien am schillernd bunten Meer

Die wunderschöne Insel San Andrés vor der Küste Kolumbiens ist in vielerlei Hinsicht ein Paradies. Dafür verantwortlich sind vor allem die traumhaften Strände und eine sehr entspannte Atmosphäre. Aber auch das der Insel vorgelagerte Korallenriff trägt seinen Teil dazu bei, dass Sie sich auf San Andrés vom ersten Moment an wohlfühlen werden. Lassen Sie sich von dem in allen Farben des Regenbogens schimmernden Meer vor San Andrés verzaubern und kontaktieren Sie noch heute unsere Spezialisten, um schon bald Ihre Ferien auf der Insel zu geniessen!

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Kolonialstädte

Erkunden und entdecken Sie die einzigartigen Kolonialstädte in Kolumbien

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