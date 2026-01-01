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Cartagena, Kolumbien

Cartagena Reisen

Eine Entdeckungsreise durch die Geschichte

Historische Bauten von Weltrang und eine 11 Kilometer lange Stadtmauer machen Cartagena zu einem Reiseziel für Geschichtsinteressierte. Egal, ob Sie durch die kunstvoll gepflasterten Strassen der Stadt ziehen oder eine so imposante Sehenswürdigkeit wie das Castillo de San Felipe de Barajas besuchen, Cartagena wird Sie verzaubern! Wenn Sie in Cartagena unterwegs sind, können Sie sich auf herrliche Orte voller Geschichte und Kultur wie das Haus des Marqués von Valdehoyos, das Theater Heredia und den Zollplatz freuen. Verpassen Sie es nicht, diese einzigartige Stadt zu besuchen und lassen Sie sich von unseren erfahrenen Spezialisten beraten.

Badeferien

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Kaffeeplantagen

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Kolonialstädte

Erkunden und entdecken Sie die einzigartigen Kolonialstädte in Kolumbien

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