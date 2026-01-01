Rundreisen durch Chile vom Spezialisten
Grossartige Landschaften entdecken
Privatreise Aguas del Sur
Preis auf Anfrage
ab Santiago de Chile bis Buenos Aires
Highlights: Cerro San Cristóbal oder Cerro Santa Lucia, Petrohue-Wasserfälle, Magellanstrasse, See-Elefanten Kolonie,...
19 Tage / 18 Nächte
Privatreise Andes y Pampa
ab CHF 9185.– / pro Person
ab Santiago de Chile bis Iguaçu
Highlights: Santiago de Chile, Kolonialzeit & Moderne vereint, Torre del Paine Nationalpark, Imposante Gletscher &...
16 Tage / 15 Nächte
Privatreise Die beiden Salars: Uyuni und Atacama
ab CHF 4410.– / pro Person
ab Calama bis Sucre
Highlights: Beobachten Sie freilebende Flamingos, Geysire von El Tatio, Naturwunder Salzsee Uyuni, Erkunden Sie...
8 Tage / 7 Nächte
Privatreise Durch die Atacama Wüste nach Salta
Preis auf Anfrage
ab Calama bis Salta
Highlights: Salar de Atacama Salzsee, Einmalige Aussicht über das Tal Valle de la Luna, Ausflug in die...
7 Tage / 6 Nächte
Privatreise Imperio Inca
ab CHF 9580.– / pro Person
ab Lima bis Santiago de Chile
Highlights: Traditionellen Markt, Inka-Kultur, Im Tragflügelboot zur Mondinsel, Sonnenjungfrauentempel Iñak Uyu
17 Tage / 16 Nächte
Privatreise Torres del Paine und Perito Moreno
Preis auf Anfrage
ab Punta Arenas bis El Calafate
Highlights: Ausflüge im Torres del Paine Nationalpark , Ausflug zum Perito Moreno Gletscher, Bootsfahrt an...
7 Tage / 6 Nächte
Seenüberquerung
ab CHF 1125.– / pro Person
ab Puerto Montt bis Bariloche
Highlights: Landschaftlich spektakuläre 3 Seen Route, Schifffahrt über den Todos Los Santos See, Abwechslungsreiche...
4 Tage / 3 Nächte
Von der Metropole in die Weinstadt
ab CHF 605.– / pro Person
ab Santiago bis Mendoza
Highlights: Fahrt über Andenpässe , Beeindruckende Landschaftsbilder , Weinmetropole Mendoza
3 Tage / 2 Nächte
Zubucherreise Aguas del Sur
ab CHF 9550.– / pro Person
ab Santiago de Chile bis Buenos Aires
Highlights: Todos los Santos See , Lavafelder des Vulkans, Torres del Paine Natinoalpark, Kap Hoorn
19 Tage / 18 Nächte
Zubucherreise Andes y Pampa
Preis auf Anfrage
ab Santiago de Chile bis Iguaçu
Highlights: Santiago de Chile, Kolonialzeit & Moderne vereint, Torre del Paine Nationalpark, Imposante Gletscher &...
16 Tage / 15 Nächte
Zubucherreise Die beiden Salars: Uyuni und Atacama
ab CHF 4410.– / pro Person
ab Calama bis Sucre
Highlights: Beobachten Sie freilebende Flamingos , Geysire von El Tatio, Naturwunder Salzsee Uyuni, Erkunden Sie...
8 Tage / 7 Nächte
Zubucherreise Durch die Atacama Wüste nach Salta
Preis auf Anfrage
ab Calama bis Salta
Highlights: Salar de Atacama Salzsee , Einmalige Aussicht über das Tal Valle de la Luna, Ausflug in die...
7 Tage / 6 Nächte
Zubucherreise Imperio Inca
ab CHF 7530.– / pro Person
ab Lima bis Santiago de Chile
Highlights: Traditionellen Markt, Inka-Kultur, Im Tragflügelboot zur Mondinsel, Sonnenjungfrauentempel Iñak Uyu
17 Tage / 16 Nächte
Zubucherreise Torres del Paine und Perito Moreno
Preis auf Anfrage
ab Punta Arenas bis El Calafate
Highlights: Ausflüge im Torres del Paine Nationalpark , Ausflug zum Perito Moreno Gletscher, Bootsfahrt an...
7 Tage / 6 Nächte
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