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Machu Picchu, Peru

Rundreisen durch Chile vom Spezialisten

Grossartige Landschaften entdecken

Auch wenn Rundreisen in Chile sehr abwechslungsreich sind, bietet es sich hervorragend an, sie mit länderübergreifenden Rundreisen zu kombinieren. Denn sowohl das östlich von Chile gelegene Argentinien als auch das nördlich von Chile befindliche Land Peru hat so einiges zu bieten. Besichtigen Sie die herausragendsten Sehenswürdigkeiten Chiles mit dem Wissen, auch solch herrliche Orte wie die argentinische Pampa und das peruanische Hochland im Rahmen Ihrer Rundreise in Chile zu Gesicht zu bekommen! Wenn Sie an Chile Reisen interessiert sind, kontaktieren Sie noch heute unsere Spezialisten.

Icon map19 Tage
Privatreise Aguas del Sur
Preis auf Anfrage
ab Santiago de Chile bis Buenos Aires
Highlights: Cerro San Cristóbal oder Cerro Santa Lucia, Petrohue-Wasserfälle, Magellanstrasse, See-Elefanten Kolonie,...
Icon calendar19 Tage / 18 Nächte
Icon map16 Tage
Privatreise Andes y Pampa
ab CHF 9185.– / pro Person
ab Santiago de Chile bis Iguaçu
Highlights: Santiago de Chile, Kolonialzeit & Moderne vereint, Torre del Paine Nationalpark, Imposante Gletscher &...
Icon calendar16 Tage / 15 Nächte
Icon map8 Tage
Privatreise Die beiden Salars: Uyuni und Atacama
ab CHF 4410.– / pro Person
ab Calama bis Sucre
Highlights: Beobachten Sie freilebende Flamingos, Geysire von El Tatio, Naturwunder Salzsee Uyuni, Erkunden Sie...
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte
Icon map7 Tage
Privatreise Durch die Atacama Wüste nach Salta
Preis auf Anfrage
ab Calama bis Salta
Highlights: Salar de Atacama Salzsee, Einmalige Aussicht über das Tal Valle de la Luna, Ausflug in die...
Icon calendar7 Tage / 6 Nächte
Icon map17 Tage
Privatreise Imperio Inca
ab CHF 9580.– / pro Person
ab Lima bis Santiago de Chile
Highlights: Traditionellen Markt, Inka-Kultur, Im Tragflügelboot zur Mondinsel, Sonnenjungfrauentempel Iñak Uyu
Icon calendar17 Tage / 16 Nächte
Icon map7 Tage
Privatreise Torres del Paine und Perito Moreno
Preis auf Anfrage
ab Punta Arenas bis El Calafate
Highlights: Ausflüge im Torres del Paine Nationalpark , Ausflug zum Perito Moreno Gletscher, Bootsfahrt an...
Icon calendar7 Tage / 6 Nächte
Icon map4 Tage
Seenüberquerung
ab CHF 1125.– / pro Person
ab Puerto Montt bis Bariloche
Highlights: Landschaftlich spektakuläre 3 Seen Route, Schifffahrt über den Todos Los Santos See, Abwechslungsreiche...
Icon calendar4 Tage / 3 Nächte
Icon map3 Tage
Von der Metropole in die Weinstadt
ab CHF 605.– / pro Person
ab Santiago bis Mendoza
Highlights: Fahrt über Andenpässe , Beeindruckende Landschaftsbilder , Weinmetropole Mendoza
Icon calendar3 Tage / 2 Nächte
Icon map19 Tage
Zubucherreise Aguas del Sur
ab CHF 9550.– / pro Person
ab Santiago de Chile bis Buenos Aires
Highlights: Todos los Santos See , Lavafelder des Vulkans, Torres del Paine Natinoalpark, Kap Hoorn
Icon calendar19 Tage / 18 Nächte
Icon map16 Tage
Zubucherreise Andes y Pampa
Preis auf Anfrage
ab Santiago de Chile bis Iguaçu
Highlights: Santiago de Chile, Kolonialzeit & Moderne vereint, Torre del Paine Nationalpark, Imposante Gletscher &...
Icon calendar16 Tage / 15 Nächte
Icon map8 Tage
Zubucherreise Die beiden Salars: Uyuni und Atacama
ab CHF 4410.– / pro Person
ab Calama bis Sucre
Highlights: Beobachten Sie freilebende Flamingos , Geysire von El Tatio, Naturwunder Salzsee Uyuni, Erkunden Sie...
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte
Icon map7 Tage
Zubucherreise Durch die Atacama Wüste nach Salta
Preis auf Anfrage
ab Calama bis Salta
Highlights: Salar de Atacama Salzsee , Einmalige Aussicht über das Tal Valle de la Luna, Ausflug in die...
Icon calendar7 Tage / 6 Nächte
Icon map17 Tage
Zubucherreise Imperio Inca
ab CHF 7530.– / pro Person
ab Lima bis Santiago de Chile
Highlights: Traditionellen Markt, Inka-Kultur, Im Tragflügelboot zur Mondinsel, Sonnenjungfrauentempel Iñak Uyu
Icon calendar17 Tage / 16 Nächte
Icon map7 Tage
Zubucherreise Torres del Paine und Perito Moreno
Preis auf Anfrage
ab Punta Arenas bis El Calafate
Highlights: Ausflüge im Torres del Paine Nationalpark , Ausflug zum Perito Moreno Gletscher, Bootsfahrt an...
Icon calendar7 Tage / 6 Nächte

Honeymoon

In Chile können Sie einzigartige und romantische Flitterwochen verbringen

Natur Reisen

Eine vielfältige Tier- und Pflanzenwelt wartet in Chile

Osterinseln

Erforschen auch Sie das Geheimnis der Giganten auf der Osterinsel in Chile

Trekkings

Ob zu Fuss oder auf dem Pferd, Chile können Sie auf unterschiedliche Arten erkunden

Weinregionen

Einzigartige Weine, welche Sie ausschliesslich in Chile finden

Reiseinformationen

Hier finden Sie alles rund um Ferien im aufregenden Chile

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