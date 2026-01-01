Knecht Reisegruppe Gütesiegel
südamerika Reisen Gütesiegel
südamerikareisen
Huarmey, Ansah Strand, Chile

Rundreisen durch Chile vom Spezialisten

Ferien in Chile entführen Sie in eine andere Welt

Insbesondere längere Rundreisen in Chile bieten Ihnen die Möglichkeit, dieses Land besonders intensiv zu erleben. Vulkane, Wüsten, wunderschöne Küsten und eine interessante Vegetation machen Rundreisen in Chile zu einem Erlebnis der Extraklasse. Egal, ob Sie im Rahmen einer Chile Rundreise die geheimnisvolle Osterinsel oder das Hochland der Anden erkunden, Chile Reisen sind immer kurzweilig und informativ! Kompetente Reiseleiter sorgen dafür, dass Sie stets auf dem Laufenden sind und viele wertvolle Hintergrundinformationen erhalten. Um einzigartige Rundreisen in Chile zu erleben, kontaktieren Sie schnellstmöglich unsere Spezialisten, die Sie gerne beraten.

Icon map12 Tage
Höhepunkte Chiles
ab CHF 3320.– / pro Person
ab/bis Santiago de Chile
Highlights: Stadtrundfahrt in Santiago, Valle de la Luna, Geysire von El Tatio, Torres del Paine Nationalpark
Icon calendar12 Tage / 11 Nächte
Icon map15 Tage
Privatreise Viva Chile
ab CHF 8840.– / pro Person
ab/bis Santiago de Chile
Highlights: Besichtigung der historischen Innenstadt & San Cristóbal, Küstenkordillere nach Valparaíso, Vulkane...
Icon calendar15 Tage / 14 Nächte
Icon map14 Tage
Trans-Atacama
ab CHF 5239.– / pro Person
ab/bis Santiago de Chile
Highlights: Geysire von El Tatio, Mondtal (Valle de la Luna), Laguna Roja, Chungará-See & Vulkan Parinacota
Icon calendar14 Tage / 13 Nächte
Icon map15 Tage
Trans-Patagonia
ab CHF 7160.– / pro Person
ab/bis Santiago de Chile
Highlights: Chilenischen Seengebiets & Fahrt nach Puerto Varas, Nationalpark „Vicente Perez Rosales", Lava- und...
Icon calendar15 Tage / 14 Nächte
Icon map15 Tage
Zubucherreise Viva Chile
ab CHF 5740.– / pro Person
ab/bis Santiago de Chile
Highlights: Küstenkordillere nach Valparaíso, Blick auf die schneebedeckten Vulkane, Wasserfällen Saltos de Petrohue,...
Icon calendar15 Tage / 14 Nächte

Honeymoon

In Chile können Sie einzigartige und romantische Flitterwochen verbringen

Natur Reisen

Eine vielfältige Tier- und Pflanzenwelt wartet in Chile

Osterinseln

Erforschen auch Sie das Geheimnis der Giganten auf der Osterinsel in Chile

Trekkings

Ob zu Fuss oder auf dem Pferd, Chile können Sie auf unterschiedliche Arten erkunden

Weinregionen

Einzigartige Weine, welche Sie ausschliesslich in Chile finden

Reiseinformationen

Hier finden Sie alles rund um Ferien im aufregenden Chile

Kataloge

Online blättern oder bestellen

Online blättern
Online blättern
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Südamerika-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.
Jetzt unverbindlich anfragen

Das könnte Sie auch interessieren