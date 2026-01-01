Rundreisen durch Chile vom Spezialisten
Ferien in Chile entführen Sie in eine andere Welt
Höhepunkte Chiles
ab CHF 3320.– / pro Person
ab/bis Santiago de Chile
Highlights: Stadtrundfahrt in Santiago, Valle de la Luna, Geysire von El Tatio, Torres del Paine Nationalpark
12 Tage / 11 Nächte
Privatreise Viva Chile
ab CHF 8840.– / pro Person
ab/bis Santiago de Chile
Highlights: Besichtigung der historischen Innenstadt & San Cristóbal, Küstenkordillere nach Valparaíso, Vulkane...
15 Tage / 14 Nächte
Trans-Atacama
ab CHF 5239.– / pro Person
ab/bis Santiago de Chile
Highlights: Geysire von El Tatio, Mondtal (Valle de la Luna), Laguna Roja, Chungará-See & Vulkan Parinacota
14 Tage / 13 Nächte
Trans-Patagonia
ab CHF 7160.– / pro Person
ab/bis Santiago de Chile
Highlights: Chilenischen Seengebiets & Fahrt nach Puerto Varas, Nationalpark „Vicente Perez Rosales", Lava- und...
15 Tage / 14 Nächte
Zubucherreise Viva Chile
ab CHF 5740.– / pro Person
ab/bis Santiago de Chile
Highlights: Küstenkordillere nach Valparaíso, Blick auf die schneebedeckten Vulkane, Wasserfällen Saltos de Petrohue,...
15 Tage / 14 Nächte
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