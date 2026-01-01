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Zubucherreise Torres del Paine und Perito Moreno ab Punta Arenas

Ein einzigartiger Grenzübergang vom Torres del Paine nach El Calafate durch die patagonische Steppenlandschaft. Fjorde und Gletscher, Guanacos und Pinguine in atemberaubender Umgebung. Absolute Höhepunkte sind der weltberühmte Torres del Paine Nationalpark und der wohl beeindruckendste Gletscher der Welt, der Perito Moreno.
Zubucherreise Torres del Paine und Perito Moreno ab Punta Arenas
Preis auf Anfrage
ab Punta Arenas bis El Calafate
Highlights:
- Ausflüge im Torres del Paine Nationalpark
- Ausflug zum Perito Moreno Gletscher
- Bootsfahrt an Abbruchkante Perito Moreno Gletscher
Icon calendar 7 Tage / 6 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Punta Arenas - Puerto Natales (F)

Individuelle Anreise nach Punta Arenas. Transfer zur Busstation. Fahrt mit dem Linienbus nach Puerto Natales. Transfer zum Hotel.

2. Tag Torres del Paine (F)

Der Torres del Paine gehört zu den schönsten Nationalparks Südamerikas und ist ein Höhepunkt jeder Patagonienreise. Die Kontraste erleben Sie auf einer Fahrt in den Nationalpark, verbunden mit Wanderungen und Tierbeobachtungen.

3. Tag Torres del Paine (F)

Tag zur freien Verfügung für eigene Erkundungen des Nationalparks.

4. Tag Torres del Paine - El Calafate (F)

Am Morgen Fahrt über die chilenisch-argentinische Grenze nach El Calafate. Nach Ankunft Transfer zum Hotel.

5. Tag Perito Moreno Gletscher (F)

Ausflug zum berühmten Perito Moreno Gletscher. Mit etwas Glück erleben Sie, wie riesige Eismassen mit ohrenbetäubendem Krachen in den Lago Argentino stürzen. Fakultative Bootsfahrt an die Abbruchkante des Gletschers.

6. Tag El Calafate (F)

Tag zur freien Verfügung. Unternehmen Sie einen Ausflug zum Upsala Gletscher (fakultativ) oder geniessen Sie den Tag in El Calafate.

7. Tag El Calafate (F)

Transfer zum Flughafen.

Zubucherreise 7 Tage ab Punta Arenas bis El Calafate
Im Preis inbegriffen:
  • - Transfers, Touren und Besichtigungen gemäss Programm
  • - Englischsprechende Reiseleitung
  • - Übernachtung in Mittelklasshotels im xxxzimmer
  • - Täglich Frühstück
Im Preis nicht inbegriffen:
  • - Nicht erwähnte Mahlzeiten
  • - Fakultative Ausflüge
  • - Trinkgelder
  • Zubucherreise 7 Tage ab Punta Arenas bis El Calafate
Im Preis inbegriffen:
  • - Transfers, Touren und Besichtigungen gemäss Programm
  • - Englischsprechende Reiseleitung
  • - Übernachtung in der gewählten Hotelkategorie
  • - Täglich Frühstück
Im Preis nicht inbegriffen:
  • - Nicht erwähnte Mahlzeiten
  • - Fakultative Ausflüge
  • - Trinkgelder
Wichtig:
  • - Täglich vom 01.01.20 - 30.04.20 und vom 01.09.20 - 31.12.20
  • - Sonderkonditionen an Feiertagen und speziellen Anlässen
  • - Ausserordentliche Annullationsbedingungen

Preise
7 Tage / 6 Nächte Preis auf Anfrage

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