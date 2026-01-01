1 . Tag Punta Arenas - Puerto Natales (F) Individuelle Anreise nach Punta Arenas. Transfer zur Busstation. Fahrt mit dem Linienbus nach Puerto Natales. Transfer zum Hotel.

2 . Tag Torres del Paine (F) Der Torres del Paine gehört zu den schönsten Nationalparks Südamerikas und ist ein Höhepunkt jeder Patagonienreise. Die Kontraste erleben Sie auf einer Fahrt in den Nationalpark, verbunden mit Wanderungen und Tierbeobachtungen.

3 . Tag Torres del Paine (F) Tag zur freien Verfügung für eigene Erkundungen des Nationalparks.

4 . Tag Torres del Paine - El Calafate (F) Am Morgen Fahrt über die chilenisch-argentinische Grenze nach El Calafate. Nach Ankunft Transfer zum Hotel.

5 . Tag Perito Moreno Gletscher (F) Ausflug zum berühmten Perito Moreno Gletscher. Mit etwas Glück erleben Sie, wie riesige Eismassen mit ohrenbetäubendem Krachen in den Lago Argentino stürzen. Fakultative Bootsfahrt an die Abbruchkante des Gletschers.

6 . Tag El Calafate (F) Tag zur freien Verfügung. Unternehmen Sie einen Ausflug zum Upsala Gletscher (fakultativ) oder geniessen Sie den Tag in El Calafate.

7 . Tag El Calafate (F) Transfer zum Flughafen.