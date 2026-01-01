Zubucherreise Die beiden Salars: Uyuni und Atacama ab Calama

1 . Tag Calama - San Pedro de Atacama Transfer zum Hotel in San Pedo de Atacama.

2 . Tag Regenbogental und Salar Besuch im Regenbogental mit seinem leuchtend farbigen Gestein. Am Nachmittag erleben Sie den Sonnenuntergang am See «Salar de Atacama», welcher mit seinen vielen Flamingos besonders schön ist.

3 . Tag El Tatio Geysire und Mondtal Ausflug zu den Geysiren von El Tatio. Wenn die Morgensonne aufgeht steigen die Fontänen bis zu 10 Meter hoch. Nachmittags Ausflug ins Valle de la Luna.

4 . Tag San Pedro de Atacama – Laguna Hedionda Vorbei an atemberaubenden farbigen Lagunen und imposanten Geysiren geht die Fahrt zur Laguna Hedionda in Bolivien.

5 . Tag Laguna Hedionda – Uyuni Salzsee Fahrt durch das Herzen des Salzsees. Inmitten dieses weissen Meeres liegt die mit gigantischen Kakteen bedeckte Insel Incawasi. Auf dem Weg nach Uyuni besuchen Sie die Salzverarbeitungsanlage von Colchani.

6 . Tag Uyuni - Potosi Fahrt nach Potosi mit Besuch eines Bergbauermarktes und der mystische Cerro Rico Mine. Entdeckung der Silberstadt Potosi.

7 . Tag Potosi - Sucre Fahrt nach Sucre. Die Strasse führt durch schroffe Täler und Berge. Stadtrundfahrt durch Sucre, die Hauptstadt Boliviens.

8 . Tag Sucre Transfer zum Flughafen.