Zubucherreise Die beiden Salars: Uyuni und Atacama ab Calama
Zubucherreise Die beiden Salars: Uyuni und Atacama ab Calama
ab CHF 4410.– / pro Person
ab Calama bis Sucre
Highlights:
- Beobachten Sie freilebende Flamingos
- Geysire von El Tatio
- Naturwunder Salzsee Uyuni
- Erkunden Sie Sucre, die Hauptstadt Boliviens
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Calama - San Pedro de Atacama
Transfer zum Hotel in San Pedo de Atacama.
2. Tag Regenbogental und Salar
Besuch im Regenbogental mit seinem leuchtend farbigen Gestein. Am Nachmittag erleben Sie den Sonnenuntergang am See «Salar de Atacama», welcher mit seinen vielen Flamingos besonders schön ist.
3. Tag El Tatio Geysire und Mondtal
Ausflug zu den Geysiren von El Tatio. Wenn die Morgensonne aufgeht steigen die Fontänen bis zu 10 Meter hoch. Nachmittags Ausflug ins Valle de la Luna.
4. Tag San Pedro de Atacama – Laguna Hedionda
Vorbei an atemberaubenden farbigen Lagunen und imposanten Geysiren geht die Fahrt zur Laguna Hedionda in Bolivien.
5. Tag Laguna Hedionda – Uyuni Salzsee
Fahrt durch das Herzen des Salzsees. Inmitten dieses weissen Meeres liegt die mit gigantischen Kakteen bedeckte Insel Incawasi. Auf dem Weg nach Uyuni besuchen Sie die Salzverarbeitungsanlage von Colchani.
6. Tag Uyuni - Potosi
Fahrt nach Potosi mit Besuch eines Bergbauermarktes und der mystische Cerro Rico Mine. Entdeckung der Silberstadt Potosi.
7. Tag Potosi - Sucre
Fahrt nach Sucre. Die Strasse führt durch schroffe Täler und Berge. Stadtrundfahrt durch Sucre, die Hauptstadt Boliviens.
8. Tag Sucre
Transfer zum Flughafen.
Zubucherreise 8 Tage ab Calama bis Sucre
- Transfers, Touren und Ausflüge gemäss Programm
- Deutschsprechende Reiseleitung in Bolivien, englischsprechende Reiseleitung in Chile
- Übernachtung in Mittelklasshotels
- Täglich Frühstück, 3 Mittagessen, 2 Abendessen
Preise
8 Tage / 7 Nächte ab CHF 4410.– / pro Person