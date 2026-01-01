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Von der Metropole in die Weinstadt ab Santiago

Von Santiago über die Anden nach Mendoza durch spektakuläre Berglandschaften. Eine einzigartige Verbindung von Chile und Argentinien. Von der Millionenmetropole Santiago über die gewaltigen Anden zur «Weinstadt» Mendoza in Argentinien.

Reisedaten
Täglich
Von der Metropole in die Weinstadt ab Santiago
ab CHF 605.– / pro Person
ab Santiago bis Mendoza
Highlights:
- Fahrt über Andenpässe
- Beeindruckende Landschaftsbilder
- Weinmetropole Mendoza
Icon calendar 3 Tage / 2 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Santiago de Chile

Individuelle Ankunft in Santiago de Chile. Transfer zum Hotel.

2. Tag Santiago de Chile - Mendoza

Am Morgen Transfer vom Hotel zum Bus- Terminal. Anschliessend ca. 7-stündige Fahrt mit dem Linienbus über atemberaubende Andenpässe nach Mendoza. Nach der Ankunft Transfer vom Busbahnhof zum Hotel.

3. Tag Mendoza

Transfer zum Flughafen und individuelle Weiterreise.

Privatreise 3 Tage ab Santiago bis Mendoza
Im Preis inbegriffen
  • Transfers, Touren und Ausflüge gemäss Programm
  • Deutsch sprechende Reiseleitung in Santiago und Mendoza
  • Fahrt Mendoza-Santiago im komfortablen öffentlichen Linienbus (ohne Reiseleitung)
  • Übernachtung in der gewählten Hotelkategorie
  • Täglich Frühstück
Im Preis nicht inbegriffen
  • Trinkgelder

Preise
3 Tage / 2 Nächte ab CHF 605.– / pro Person

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