Von der Metropole in die Weinstadt ab Santiago
Von der Metropole in die Weinstadt ab Santiago
ab CHF 605.– / pro Person
ab Santiago bis Mendoza
Highlights:
- Fahrt über Andenpässe
- Beeindruckende Landschaftsbilder
- Weinmetropole Mendoza
3 Tage / 2 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Santiago de Chile
Individuelle Ankunft in Santiago de Chile. Transfer zum Hotel.
2. Tag Santiago de Chile - Mendoza
Am Morgen Transfer vom Hotel zum Bus- Terminal. Anschliessend ca. 7-stündige Fahrt mit dem Linienbus über atemberaubende Andenpässe nach Mendoza. Nach der Ankunft Transfer vom Busbahnhof zum Hotel.
3. Tag Mendoza
Transfer zum Flughafen und individuelle Weiterreise.
Privatreise 3 Tage ab Santiago bis Mendoza
- Transfers, Touren und Ausflüge gemäss Programm
- Deutsch sprechende Reiseleitung in Santiago und Mendoza
- Fahrt Mendoza-Santiago im komfortablen öffentlichen Linienbus (ohne Reiseleitung)
- Übernachtung in der gewählten Hotelkategorie
- Täglich Frühstück
- Trinkgelder
Preise
3 Tage / 2 Nächte ab CHF 605.– / pro Person