Privatreise Torres del Paine und Perito Moreno ab Punta Arenas
Privatreise Torres del Paine und Perito Moreno ab Punta Arenas
Preis auf Anfrage
ab Punta Arenas bis El Calafate
Highlights:
- Ausflüge im Torres del Paine Nationalpark
- Ausflug zum Perito Moreno Gletscher
- Bootsfahrt an Abbruchkante Perito Moreno Gletscher
7 Tage / 6 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Punta Arenas - Puerto Natales (F)
Individuelle Anreise nach Punta Arenas. Transfer zur Busstation. Fahrt mit dem Linienbus nach Puerto Natales. Transfer zum Hotel.
2. Tag Torres del Paine (F)
Der Torres del Paine gehört zu den schönsten Nationalparks Südamerikas und ist ein Höhepunkt jeder Patagonienreise. Die Kontraste erleben Sie auf einer Fahrt in den Nationalpark, verbunden mit Wanderungen und Tierbeobachtungen.
3. Tag Torres del Paine
Tag zur freien Verfügung für eigene Erkundungen des Nationalparks.
4. Tag Torres del Paine - El Calafate
Am Morgen Fahrt über die chilenisch-argentinische Grenze nach El Calafate. Nach Ankunft Transfer zum Hotel.
5. Tag Perito Moreno Gletscher
Ausflug zum berühmten Perito Moreno Gletscher. Mit etwas Glück erleben Sie, wie riesige Eismassen mit ohrenbetäubendem Krachen in den Lago Argentino stürzen. Fakultative Bootsfahrt an die Abbruchkante des Gletschers.
6. Tag El Calafate
Tag zur freien Verfügung. Unternehmen Sie einen Ausflug zum Upsala Gletscher (fakultativ) oder geniessen Sie den Tag in El Calafate.
7. Tag El Calafate
Transfer zum Flughafen.
Privatreise 7 Tage ab Punta Arenas bis El Calafate
- - Transfers, Touren und Besichtigungen gemäss Programm
- - Deutschsprechende Reiseleitung
- - Übernachtung in Mittelklasshotels im xxxzimmer
- - Täglich Frühstück
- - Nicht erwähnte Mahlzeiten
- - Fakultative Ausflüge
- - Trinkgelder
- Privatreise 7 Tage ab Punta Arenas bis El Calafate
- - Transfers, Touren und Besichtigungen gemäss Programm
- - Deutschsprechende Reiseleitung
- - Übernachtung in der gewählten Hotelkategorie
- - Täglich Frühstück
- - Nicht erwähnte Mahlzeiten
- - Fakultative Ausflüge
- - Trinkgelder
- - Täglich vom 01.01.20 - 30.04.20 und vom 01.09.20 - 31.12.20
- - Sonderkonditionen an Feiertagen und speziellen Anlässen
- - Ausserordentliche Annullationsbedingungen
Preise
7 Tage / 6 Nächte Preis auf Anfrage