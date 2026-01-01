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Valparaiso, Chile

Vielfältige Chile Rundreisen

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Wer Chile auf der Landkarte betrachtet, wird rasch feststellen, dass es sich um ein überaus schmales Land handelt. Aufgrund seiner Länge bietet eine kurze Rundreise durch Chile allerdings sehr viel an Abwechslung. Bei der Kurzrundreise entdecken Sie die Wüste und bestaunen an anderen Stellen die Wasservielfalt. Wandern gehört bei einem Aufenthalt im Land auf alle Fälle zu den wohl beliebtesten Aktivitäten. Wer sich über die bekanntesten Weinsorten informieren möchte, ist in Chile ebenfalls bestens aufgehoben. Fragen Sie unsere Ferienexperten nach Wanderferien oder Ferien mit einem Reisecar, sie stellen Ihnen gerne Ihre individuelle Reise zusammen.

Icon map6 Tage
Kulinarikreise durch Chiles Weintäler
Preis auf Anfrage
ab/bis Santiago de Chile
Highlights: Degustationen per Pferdekutsche in den eindrucksvollsten Weingebieten Chiles, Erfahren Sie mehr über das...
Icon calendar6 Tage / 5 Nächte
Icon map5 Tage
Privatreise Arica - Iquique, der hohe Norden
ab CHF 2230.– / pro Person
ab Arica bis Iquique
Highlights: Unbekannter Norden Chiles, Die Tierwelt im Lauca Nationalpark & einer der höchstgelegenen Seen, Auf den...
Icon calendar5 Tage / 4 Nächte
Icon map4 Tage
Privatreise Atacama Wüste und Geysire
ab CHF 1890.– / pro Person
ab/bis Calama
Highlights: Die Atacama Wüste Naturwunder pur, Im Mondtal bei Sonnenuntergang und Farbenschauspiel, Salar de Atacama...
Icon calendar4 Tage / 3 Nächte
Icon map5 Tage
Privatreise Osterinsel - Ahus und Moais
ab CHF 1450.– / pro Person
ab/bis Hanga Roa
Highlights: Ein Stück polynesische Kultur mitten im Pacific, Die imposanten Moais von Ahu Tongariki & Ahu Akivi,...
Icon calendar5 Tage / 4 Nächte
Icon map4 Tage
Privatreise Seengebiet
ab CHF 1030.– / pro Person
ab/bis Puerto Montt
Highlights: Puerto Montt im Seengebiet die «Chilenischen Schweiz», Jahrtausende alte Bäume im Alerce Andino...
Icon calendar4 Tage / 3 Nächte
Icon map5 Tage
Torres del Paine Nationalpark
ab CHF 1630.– / pro Person
ab/bis Punta Arenas
Highlights: Grandiose Naturlandschaften, Aussergewöhnliche Tierwelt, Torres Spitzen – Gletscher & Seen, Im...
Icon calendar5 Tage / 4 Nächte
Icon map5 Tage
Zubucherreise Arica - Iquique, der hohe Norden
ab CHF 1610.– / pro Person
ab Arica bis Iquique
Highlights: Unbekannter Norden Chiles , Die Tierwelt im Lauca Nationalpark & einer der höchstgelegenen Seen, Auf den...
Icon calendar5 Tage / 4 Nächte
Icon map4 Tage
Zubucherreise Atacama Wüste und Geysire
ab CHF 1120.– / pro Person
ab/bis Calama
Highlights: Naturwunder - Atacama Wüste, Im Mondtal bei Sonnenuntergang und Farbenschauspiel, Salar de Atacama...
Icon calendar4 Tage / 3 Nächte
Icon map5 Tage
Zubucherreise Osterinsel - Ahus und Moais
ab CHF 1230.– / pro Person
ab/bis Hanga Roa
Highlights: Ein Stück polynesische Kultur mitten im Pacific, Die imposanten Moais von Ahu Tongariki & Ahu Akivi,...
Icon calendar5 Tage / 4 Nächte
Icon map4 Tage
Zubucherreise Seengebiet
ab CHF 850.– / pro Person
ab/bis Puerto Montt
Highlights: Puerto Montt im Seengebiet die «Chilenischen Schweiz», Jahrtausende alte Bäume im Alerce Andino...
Icon calendar4 Tage / 3 Nächte

Honeymoon

In Chile können Sie einzigartige und romantische Flitterwochen verbringen

Natur Reisen

Eine vielfältige Tier- und Pflanzenwelt wartet in Chile

Osterinseln

Erforschen auch Sie das Geheimnis der Giganten auf der Osterinsel in Chile

Trekkings

Ob zu Fuss oder auf dem Pferd, Chile können Sie auf unterschiedliche Arten erkunden

Weinregionen

Einzigartige Weine, welche Sie ausschliesslich in Chile finden

Reiseinformationen

Hier finden Sie alles rund um Ferien im aufregenden Chile

Kataloge

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