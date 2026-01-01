Vielfältige Chile Rundreisen
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Kulinarikreise durch Chiles Weintäler
Preis auf Anfrage
ab/bis Santiago de Chile
Highlights: Degustationen per Pferdekutsche in den eindrucksvollsten Weingebieten Chiles, Erfahren Sie mehr über das...
6 Tage / 5 Nächte
Privatreise Arica - Iquique, der hohe Norden
ab CHF 2230.– / pro Person
ab Arica bis Iquique
Highlights: Unbekannter Norden Chiles, Die Tierwelt im Lauca Nationalpark & einer der höchstgelegenen Seen, Auf den...
5 Tage / 4 Nächte
Privatreise Atacama Wüste und Geysire
ab CHF 1890.– / pro Person
ab/bis Calama
Highlights: Die Atacama Wüste Naturwunder pur, Im Mondtal bei Sonnenuntergang und Farbenschauspiel, Salar de Atacama...
4 Tage / 3 Nächte
Privatreise Osterinsel - Ahus und Moais
ab CHF 1450.– / pro Person
ab/bis Hanga Roa
Highlights: Ein Stück polynesische Kultur mitten im Pacific, Die imposanten Moais von Ahu Tongariki & Ahu Akivi,...
5 Tage / 4 Nächte
Privatreise Seengebiet
ab CHF 1030.– / pro Person
ab/bis Puerto Montt
Highlights: Puerto Montt im Seengebiet die «Chilenischen Schweiz», Jahrtausende alte Bäume im Alerce Andino...
4 Tage / 3 Nächte
Torres del Paine Nationalpark
ab CHF 1630.– / pro Person
ab/bis Punta Arenas
Highlights: Grandiose Naturlandschaften, Aussergewöhnliche Tierwelt, Torres Spitzen – Gletscher & Seen, Im...
5 Tage / 4 Nächte
Zubucherreise Arica - Iquique, der hohe Norden
ab CHF 1610.– / pro Person
ab Arica bis Iquique
Highlights: Unbekannter Norden Chiles , Die Tierwelt im Lauca Nationalpark & einer der höchstgelegenen Seen, Auf den...
5 Tage / 4 Nächte
Zubucherreise Atacama Wüste und Geysire
ab CHF 1120.– / pro Person
ab/bis Calama
Highlights: Naturwunder - Atacama Wüste, Im Mondtal bei Sonnenuntergang und Farbenschauspiel, Salar de Atacama...
4 Tage / 3 Nächte
Zubucherreise Osterinsel - Ahus und Moais
ab CHF 1230.– / pro Person
ab/bis Hanga Roa
Highlights: Ein Stück polynesische Kultur mitten im Pacific, Die imposanten Moais von Ahu Tongariki & Ahu Akivi,...
5 Tage / 4 Nächte
Zubucherreise Seengebiet
ab CHF 850.– / pro Person
ab/bis Puerto Montt
Highlights: Puerto Montt im Seengebiet die «Chilenischen Schweiz», Jahrtausende alte Bäume im Alerce Andino...
4 Tage / 3 Nächte
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