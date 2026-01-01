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Seenüberquerung ab Puerto Montt

Über drei Seen mit Blick auf schneebedeckte Vulkane geht die Fahrt mit Bus und Schiff von Puerto Montt nach Bariloche.

Reisedaten
Täglich
Seenüberquerung ab Puerto Montt
ab CHF 1125.– / pro Person
ab Puerto Montt bis Bariloche
Highlights:
- Landschaftlich spektakuläre 3 Seen Route
- Schifffahrt über den Todos Los Santos See
- Abwechslungsreiche Landschaften
Icon calendar 4 Tage / 3 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Puerto Montt - Puerto Varas

Ankunft in Puerto Montt und Transfer zum Hotel in Puerto Varas. Geniessen Sie Ihren Aufenthalt in der «chilenischen Schweiz».

2. Tag Puerto Varas - Peulla

Beginn der Fahrt auf der landschaftlich spektakulären „3 Seen Route» Transfer zur Busstation und Fahrt entlang des Llanquihue-Sees nach Petrohué. Erste Schifffahrt über den Todos Los Santos See nach Peulla. Während der ganzen Fahrt geniessen Sie einen fantastischen Ausblick auf die schneebedeckte Vulkanlandschaft. Transfer zum Hotel in Peulla.

3. Tag Peulla - Bariloche

Die Busfahrt über den niedrigsten Andenpass Vicente Perez Rosales wird gefolgt von gemütlichen Schifffahrten auf dem abgeschiedenen Lago Frias und dem Nahuel Huapi. Zwischen den Seen und nach Bariloche erfolgt die Fahrt im Bus durch dichte Nadelwälder.

4. Tag Bariloche

Transfer zum Flughafen.

Privatreise 4 Tage ab Puerto Montt bis Bariloche
Im Preis inbegriffen
  • Transfers im Minibus und Schiff
  • Übernachtung in Mittelklassehotels
  • Täglich Frühstück, 1 Abendessen
  • Englisch sprechende Reiseleitung
Im Preis nicht inbegriffen
  • Trinkgelder

Preise
4 Tage / 3 Nächte ab CHF 1125.– / pro Person

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