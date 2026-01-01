Seenüberquerung ab Puerto Montt

1 . Tag Puerto Montt - Puerto Varas Ankunft in Puerto Montt und Transfer zum Hotel in Puerto Varas. Geniessen Sie Ihren Aufenthalt in der «chilenischen Schweiz».

2 . Tag Puerto Varas - Peulla Beginn der Fahrt auf der landschaftlich spektakulären „3 Seen Route» Transfer zur Busstation und Fahrt entlang des Llanquihue-Sees nach Petrohué. Erste Schifffahrt über den Todos Los Santos See nach Peulla. Während der ganzen Fahrt geniessen Sie einen fantastischen Ausblick auf die schneebedeckte Vulkanlandschaft. Transfer zum Hotel in Peulla.

3 . Tag Peulla - Bariloche Die Busfahrt über den niedrigsten Andenpass Vicente Perez Rosales wird gefolgt von gemütlichen Schifffahrten auf dem abgeschiedenen Lago Frias und dem Nahuel Huapi. Zwischen den Seen und nach Bariloche erfolgt die Fahrt im Bus durch dichte Nadelwälder.

4 . Tag Bariloche Transfer zum Flughafen.