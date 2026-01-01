Privatreise Arica - Iquique, der hohe Norden ab Arica
Privatreise Arica - Iquique, der hohe Norden ab Arica
ab CHF 2230.– / pro Person
ab Arica bis Iquique
Highlights:
- Unbekannter Norden Chiles
- Die Tierwelt im Lauca Nationalpark & einer der höchstgelegenen Seen
- Auf den Spuren des Salpeter Booms in verwesenden Städten
5 Tage / 4 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Arica
Individuelle Ankunft in Arica. Transfer zum Hotel. Am Nachmittag unternehmen Sie eine Stadtrundfahrt in Arica sowie einen Ausflug ins Azapa-Tal zum präkolumbianischen Museum.
2. Tag Lauca Nationalpark
Ausflug zum spektakulären Lauca Nationalpark mit seiner artenreichen Tierwelt. Im Park befindet sich einer der höchstgelegenen Seen der Welt, der Lago Chungara. Nach dem Besuch des Lehmziegeldörfchens Parinacota Rückfahrt zum Hotel.
3. Tag Arica - Iquique
Am Morgen Flug nach Iquique. Am Nachmittag Stadtrundfahrt in Iquique.
4. Tag Geisterstädte
Sie werden zu einer Exkursion ins Landesinnere aufbrechen und Interessantes über die Geschichte des Salpeter-Booms erfahren. Im nahegelegenen Humberstone lebten damals die Arbeiter. Ein Hotel mit einem riesigen Pool, eine Vielzahl von Warenhäusern, die Kirche, eine Schule und ein Sportstadion erfüllten einst die Wüste mit Leben. Heute weht nur der trockene Wüstenwind durch die immensen Anlagen und Gebäude. Eine bizarre Atmosphäre umgibt einen, wenn man durch die verlassenen Strassen wandert. Gegen Abend Rückkehr nach Iquique.
5. Tag Iquique
Transfer zum Flughafen und individuelle Weiterreise.
Privattour 5 Tage ab Arica bis Iquique
- Transfers, Touren und Ausflüge gemäss Programm
- Deutsch sprechende Reiseleitung
- Übernachtungen in Mittelklasshotels
- Täglich Frühstück, 2 Mittagessen
- Nicht erwähnte Mahlzeiten
- Trinkgelder
Preise
5 Tage / 4 Nächte ab CHF 2230.– / pro Person