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Privatreise Arica - Iquique, der hohe Norden ab Arica

Der hohe Norden Chiles mit den Städten Arica und Iquique gehört zu den trockensten Regionen unserer Erde. Entdecken Sie Arica, die Stadt des ewigen Frühlings und Iquique mit seinen prachtvollen Bauten aus der Blütezeit des Salpeter-Abbaus.

Reisedaten
 Täglich
Privatreise Arica - Iquique, der hohe Norden ab Arica
ab CHF 2230.– / pro Person
ab Arica bis Iquique
Highlights:
- Unbekannter Norden Chiles
- Die Tierwelt im Lauca Nationalpark & einer der höchstgelegenen Seen
- Auf den Spuren des Salpeter Booms in verwesenden Städten
Icon calendar 5 Tage / 4 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Arica

Individuelle Ankunft in Arica. Transfer zum Hotel. Am Nachmittag unternehmen Sie eine Stadtrundfahrt in Arica sowie einen Ausflug ins Azapa-Tal zum präkolumbianischen Museum.

2. Tag Lauca Nationalpark

Ausflug zum spektakulären Lauca Nationalpark mit seiner artenreichen Tierwelt. Im Park befindet sich einer der höchstgelegenen Seen der Welt, der Lago Chungara. Nach dem Besuch des Lehmziegeldörfchens Parinacota Rückfahrt zum Hotel.

3. Tag Arica - Iquique

Am Morgen Flug nach Iquique. Am Nachmittag Stadtrundfahrt in Iquique.

4. Tag Geisterstädte

Sie werden zu einer Exkursion ins Landesinnere aufbrechen und Interessantes über die Geschichte des Salpeter-Booms erfahren. Im nahegelegenen Humberstone lebten damals die Arbeiter. Ein Hotel mit einem riesigen Pool, eine Vielzahl von Warenhäusern, die Kirche, eine Schule und ein Sportstadion erfüllten einst die Wüste mit Leben. Heute weht nur der trockene Wüstenwind durch die immensen Anlagen und Gebäude. Eine bizarre Atmosphäre umgibt einen, wenn man durch die verlassenen Strassen wandert. Gegen Abend Rückkehr nach Iquique.

5. Tag Iquique

Transfer zum Flughafen und individuelle Weiterreise.

Privattour 5 Tage ab Arica bis Iquique
Im Preis inbegriffen
  • Transfers, Touren und Ausflüge gemäss Programm
  • Deutsch sprechende Reiseleitung
  • Übernachtungen in Mittelklasshotels
  • Täglich Frühstück, 2 Mittagessen
Im Preis nicht inbegriffen
  • Nicht erwähnte Mahlzeiten
  • Trinkgelder

Preise
5 Tage / 4 Nächte ab CHF 2230.– / pro Person

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