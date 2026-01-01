Zubucherreise Osterinsel - Ahus und Moais ab Hanga Roa
Zubucherreise Osterinsel - Ahus und Moais ab Hanga Roa
ab CHF 1230.– / pro Person
ab/bis Hanga Roa
Highlights:
- Ein Stück polynesische Kultur mitten im Pacific
- Die imposanten Moais von Ahu Tongariki & Ahu Akivi
- Heiliger Ort Orongo mit Kratersee
5 Tage / 4 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Hanga Roa
Individuelle Ankunft am Hanga Roa Flughafen und Transfer zum Hotel.
2. Tag Ahus Vaihu und Akahanga
Ganztagesexkursion mit Besuch der Ahus Vaihu und Akahanga entlang der Südküste. Später fahren Sie weiter zum Rano Raraku, dem Steinbruch, wo die Moais einst erschaffen wurden und zum Ahu Tongariki mit seinen 15 wieder aufgestellten Moais sowie zu den nahe gelegenen Petroglyphen. Fahrt zum Ahu Te Pito Kura und dem «Nabel der Welt». Anschliessend Besuch des Strandes von Anakena. Der weisse feinsandige Strand und der tiefblaue Pazifik verlocken zu einem erfrischenden Bad.
3. Tag Rano Kau
Am Morgen Ausflug zum Rano Kao mit Besuch des Kratersees und dem heiligen Ort Orongo, wo die Vogelmenschen-Kultur einst den jährlichen Wettbewerb um den Herrscher ausführte.
4. Tag Aku Akivi
Am Morgen fahren Sie quer über die Insel, um den Ahu Akivi und seine sieben wiederhergestellten Moais zu sehen. Anschliessend Besuch der Ana Te Pahu Höhle. Von hier aus fahren Sie weiter zum Ahu Te Peu und dem Steinbruch von Puna Pau.
5. Tag Hanga Roa
Transfer zum Flughafen Hanga Roa.
Zubucherreise 5 Tage ab/bis Hanga Roa
- Transfers, Touren und Ausflüge gemäss Programm
- Deutsch sprechende Reiseleitung
- Übernachtungen in Mittelklassehotels
- Täglich Frühstück, 1 Mittagessen
- Privattour mit Englisch sprechender Reiseleitung
Preise
5 Tage / 4 Nächte ab CHF 1230.– / pro Person