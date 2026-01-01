Torres del Paine Nationalpark ab Punta Arenas

Frühe Abfahrt zum Nationalpark Torres del Paine. Am späten Nachmittag erreichen Sie Ihre Unterkunft im Park. Während der Fahrt erwarten Sie grandiose Ausblicke auf das Paine Massiv.

Torres del Paine

Der Torres del Paine gehört zu den schönsten Nationalparks von Südamerika und ist zweifellos Höhepunkt einer jeden Patagonienreise. Eine ausführliche Rundfahrt führt Sie durch den gesamten Park mit herrlichen Ausblicken auf die Torres Spitzen und das Paine Massiv, den Lago Grey und den Grey Gletscher. Bei einigen kürzeren Wanderungen werden Sie zu den allerschönsten Aussichtspunkten des Parks gelangen und natürlich auch die artenreiche Flora und Fauna kennenlernen.