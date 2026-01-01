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Torres del Paine Nationalpark ab Punta Arenas

Entdecken Sie den wilden Süden Patagoniens: Die sturmgepeitschte Steppenlandschaft und den beeindruckenden Torres del Paine Nationalpark mit seinen Türmen aus Eis und Granit. Besuchen Sie die grandiosen Naturlandschaften am «Ende der Welt». Der Torres del Paine Nationalpark mit seiner aussergewöhnlichen Tierwelt, den zerklüfteten Bergketten, Gletschern und Seen gehört zu den schönsten Gegenden Chiles.

Reisedaten
Täglich
Torres del Paine Nationalpark ab Punta Arenas
ab CHF 1630.– / pro Person
ab/bis Punta Arenas
Highlights:
- Grandiose Naturlandschaften
- Aussergewöhnliche Tierwelt
- Torres Spitzen &ndash; Gletscher & Seen
- Im «Nationalpark Torre del Paine»
Icon calendar 5 Tage / 4 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Punta Arenas

Individuelle Ankunft in Punta Arenas. Transfer zum Hotel.

2. Tag Punta Arenas – Torres del Paine

Frühe Abfahrt zum Nationalpark Torres del Paine. Am späten Nachmittag erreichen Sie Ihre Unterkunft im Park. Während der Fahrt erwarten Sie grandiose Ausblicke auf das Paine Massiv.

3. Tag Torres del Paine

Der Torres del Paine gehört zu den schönsten Nationalparks von Südamerika und ist zweifellos Höhepunkt einer jeden Patagonienreise. Eine ausführliche Rundfahrt führt Sie durch den gesamten Park mit herrlichen Ausblicken auf die Torres Spitzen und das Paine Massiv, den Lago Grey und den Grey Gletscher. Bei einigen kürzeren Wanderungen werden Sie zu den allerschönsten Aussichtspunkten des Parks gelangen und natürlich auch die artenreiche Flora und Fauna kennenlernen.

4. Tag Torres del Paine - Puerto Natales

Am Morgen haben Sie Gelegenheit zu Wanderungen im Park. Am Nachmittag Fahrt nach Puerto Natales.

5. Tag Puerto Natales - Punta Arenas

Fahrt im öffentlichen Bus nach Punta Arenas, Transfer zum Flughafen und individuelle Weiterreise.

Privat- oder Zubucherreise 5 Tage ab/bis Punta Arenas
Im Preis inbegriffen
  • Transfers, Touren und Ausflüge gemäss Programm
  • Englisch sprechende Reiseleitung
  • Übernachtungen in Mittelklassehotels
  • Täglich Frühstück
Im Preis nicht inbegriffen
  • Nicht erwähnte Mahlzeiten
  • Trinkgelder

Preise
5 Tage / 4 Nächte ab CHF 1630.– / pro Person

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