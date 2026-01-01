Torres del Paine Nationalpark ab Punta Arenas
Torres del Paine Nationalpark ab Punta Arenas
ab CHF 1630.– / pro Person
ab/bis Punta Arenas
Highlights:
- Grandiose Naturlandschaften
- Aussergewöhnliche Tierwelt
- Torres Spitzen – Gletscher & Seen
- Im «Nationalpark Torre del Paine»
5 Tage / 4 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Punta Arenas
Individuelle Ankunft in Punta Arenas. Transfer zum Hotel.
2. Tag Punta Arenas – Torres del Paine
Frühe Abfahrt zum Nationalpark Torres del Paine. Am späten Nachmittag erreichen Sie Ihre Unterkunft im Park. Während der Fahrt erwarten Sie grandiose Ausblicke auf das Paine Massiv.
3. Tag Torres del Paine
Der Torres del Paine gehört zu den schönsten Nationalparks von Südamerika und ist zweifellos Höhepunkt einer jeden Patagonienreise. Eine ausführliche Rundfahrt führt Sie durch den gesamten Park mit herrlichen Ausblicken auf die Torres Spitzen und das Paine Massiv, den Lago Grey und den Grey Gletscher. Bei einigen kürzeren Wanderungen werden Sie zu den allerschönsten Aussichtspunkten des Parks gelangen und natürlich auch die artenreiche Flora und Fauna kennenlernen.
4. Tag Torres del Paine - Puerto Natales
Am Morgen haben Sie Gelegenheit zu Wanderungen im Park. Am Nachmittag Fahrt nach Puerto Natales.
5. Tag Puerto Natales - Punta Arenas
Fahrt im öffentlichen Bus nach Punta Arenas, Transfer zum Flughafen und individuelle Weiterreise.
Privat- oder Zubucherreise 5 Tage ab/bis Punta Arenas
- Transfers, Touren und Ausflüge gemäss Programm
- Englisch sprechende Reiseleitung
- Übernachtungen in Mittelklassehotels
- Täglich Frühstück
- Nicht erwähnte Mahlzeiten
- Trinkgelder
Preise
5 Tage / 4 Nächte ab CHF 1630.– / pro Person