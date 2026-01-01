Kulinarikreise durch Chiles Weintäler ab Santiago de Chile

1 . Tag Santiago de Chile Privattransfer vom Flughafen zum Hotel.

2 . Tag Santiago – Santa Cruz Vormittags Fahrt nach Santa Cruz, wo der erste Besuch eines Weingutes ansteht. Geniessen Sie die ländliche Atmosphäre auf dem Weingut Viu Manent, welches eingebettet zwischen grünen Hügeln im Colchagua- Weintal liegt. Lassen Sie sich eine Tour durch die Weinberge in alten Pferdekutschen nicht entgehen. Mittagessen auf dem Weingut.

3 . Tag Colchagua Tal Ganztagesausflug zu zwei weiteren Weinkellereien. Lernen Sie ein ausgeklügeltes Gravitationssystem zur Bewegung der Weine kennen, kosten Sie verschiedenste Kreationen und stellen Sie Ihren eigenen Wein her.

4 . Tag Santa Cruz – Casablanca Sie fahren mit einem privaten Transfer von Santa Cruz ins Casablanca Tal zum Weingut Viña Matetic. Geniessen Sie ein 4-gängiges Mittagessen mit speziell dazu ausgewählten Weinen. Der Nachmittag steht Ihnen zur freien Verfügung. Lassen Sie sich am Abend im Restaurant El Emporio verwöhnen.

5 . Tag Weingut Matetic Am Vormittag entdecken Sie den Weinkeller auf einem interessanten Rundgang. Am Nachmittag, steht einen Ausflug ins Rosario Tal an: Reiten, Wandern, Radfahren – Sie haben die Wahl.

6 . Tag Casablanca – Santiago de Chile Vormittag zur freien Verfügung in der Casona Viña Matetic. Transfer zum Flughafen Santiago.