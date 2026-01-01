Privatreise Atacama Wüste und Geysire ab Calama
Privatreise Atacama Wüste und Geysire ab Calama
ab CHF 1890.– / pro Person
ab/bis Calama
Highlights:
- Die Atacama Wüste Naturwunder pur
- Im Mondtal bei Sonnenuntergang und Farbenschauspiel
- Salar de Atacama Lebensraum der Flamingos
- Speiende Tatio Geysire auf 4500mt
4 Tage / 3 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Calama - San Pedro de Atacama
Individuelle Ankunft in Calama. Anschliessend Fahrt durch die Wüste ins Oasenstädtchen San Pedro de Atacama. Abends fahren Sie ins bizarre Mondtal, welches bei Sonnenuntergang in allen Farbschattierungen erstrahlt.
2. Tag Regenbogental und Salar
Am Morgen unternehmen Sie eine Wanderung durch das Regenbogental. Dieses Tal trägt seinen Namen zurecht: Die vom scharfen Wüstenwind geschliffenen, bizarren Fels-,Wand- und Säulenformationen leuchten in den verschiedensten Farben – von tiefrot über weiss bis smaragdgrün. Ein faszinierendes Erlebnis! Danach besichtigen Sie das Dorf Toconao und den Salar de Atacama. Der 3000 km² grosse Salzsee ist der Lebensraum für verschiedene Flamingoarten. Die Lagune Chaxa bietet hervorragende Möglichkeiten, diese Vögel in ihrer natürlichen Umgebung zu beobachten.
3. Tag El Tatio Geysire
Am Morgen früh Abfahrt zu den 4500 m hoch gelegenen Tatio Geysiren, einem der eindrucksvollsten Naturschauspiele Chiles. Bei Sonnenaufgang sind die enormen Heisswasserfontänen der vulkanischen Geysire am besten zu beobachten. Anschliessend Rückfahrt nach San Pedro.
4. Tag San Pedro de Atacama - Calama
Transfer zum Flughafen Calama und individuelle Weiterreise.
Privatreise 4 Tage ab/bis Calama
- Transfers, Touren und Ausflüge gemäss Programm
- Englisch sprechende Reiseleitung
- Übernachtungen in Mittelklassehotels
- Täglich Frühstück, 1 Mittagessen, 2 Abendessen
Preise
4 Tage / 3 Nächte ab CHF 1890.– / pro Person