Salvador da Bahia ab Salvador da Bahia

Transfer zum Hotel. Der Tag steht zur freien Verfügung. Schlendern Sie durch die Gassen der Altstadt und lassen Sie die bunten Häuser auf sich wirken.

Die Stadtrundfahrt beginnt im modernen Vorort Barra mit seinem bekannten Leuchtturm, bevor Sie in der Oberstadt den Rundgang durch die wohl schönste Altstadt Brasiliens unternehmen. Nach dem Mittagessen geht es weiter auf die Halbinsel Itapagipe. Der Tag endet mit einem Besuch des traditionsreichen Modelo Market.

Cochoeira Tour

Auf dieser interessanten Tour nach Cachoeira, lernen Sie das Hinterland von Salvador kennen. Auf dem Weg dorthin, halten Sie an einem bunten Wochenmarkt, wo Sie exotische Früchte probieren können. Auf einem Spaziergang erkunden Sie den Stadtkern, welcher von alten Barockfassaden gezeichnet ist und sich seinen kolonialen Charme bis heute bewahren konnte. Weiter geht’s nach São Félix, wo Sie eine Zigarrenfabrik besuchen. Auf einem lokalen Bauernhof in der Nähe, nehmen Sie Ihr Mittagessen ein und geniessen einen schönen Blick über die Stadt.