Salvador da Bahia ab Salvador da Bahia
Salvador da Bahia ab Salvador da Bahia
ab CHF 930.– / pro Person
ab/bis Salvador da Bahia
Highlights:
- Salvador die schönste Altstadt Brasiliens
- Bezauberndes Hinterland
- Besuch von Zigarrenfabrik und Bauernhof
4 Tage / 3 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Salvador
Transfer zum Hotel. Der Tag steht zur freien Verfügung. Schlendern Sie durch die Gassen der Altstadt und lassen Sie die bunten Häuser auf sich wirken.
2. Tag Stadtrundfahrt
Die Stadtrundfahrt beginnt im modernen Vorort Barra mit seinem bekannten Leuchtturm, bevor Sie in der Oberstadt den Rundgang durch die wohl schönste Altstadt Brasiliens unternehmen. Nach dem Mittagessen geht es weiter auf die Halbinsel Itapagipe. Der Tag endet mit einem Besuch des traditionsreichen Modelo Market.
3. Tag Cochoeira Tour
Auf dieser interessanten Tour nach Cachoeira, lernen Sie das Hinterland von Salvador kennen. Auf dem Weg dorthin, halten Sie an einem bunten Wochenmarkt, wo Sie exotische Früchte probieren können. Auf einem Spaziergang erkunden Sie den Stadtkern, welcher von alten Barockfassaden gezeichnet ist und sich seinen kolonialen Charme bis heute bewahren konnte. Weiter geht’s nach São Félix, wo Sie eine Zigarrenfabrik besuchen. Auf einem lokalen Bauernhof in der Nähe, nehmen Sie Ihr Mittagessen ein und geniessen einen schönen Blick über die Stadt.
4. Tag Salvador
Transfer zum Flughafen.
Kurztour 4 Tage ab/bis Salvador da Bahia
- Transfers, Touren und Ausflüge gemäss Programm
- Deutsch sprechende Reiseleitung
- 3 Übernachtungen in der gewählten Hotelkategorie
- Täglich Frühstück, 2 Mittagessen
- Fakultative Ausflüge
- Trinkgelder
- Programmänderungen unter Vorbehalt
Preise
4 Tage / 3 Nächte ab CHF 930.– / pro Person